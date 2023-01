Media-Markt-Hammer: Samsung Galaxy S21 FE im Tarif so günstig wie selten!

Der WSV bei Media Markt und Saturn ist in vollem Gange und auch die Tarif-Angebote überschlagen sich hier aktuell. Eines der interessantesten bildet hierbei das Samsung Galaxy S21 FE mit einem Super-Select-Tarif für gerade einmal 14,99 Euro monatlich. Wir haben uns den Deal mal genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Tarif-Check alle Details.

Aktuell könnt Ihr bei Media Markt und Saturn massenhaft Angebote wahrnehmen, von denen die meisten allerdings eher in die Kategorie "Nett gemeint" zählen, da die Elektronikfachmärkte den Rabatt nicht anhand der aktuellen Bestpreise festmachen, sondern die unverbindliche Preisempfehlung nutzen. Ein Angebot, was aus dieser Norm ausbricht, betrifft jedoch das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB internem Speicher und dem "Super Select S"-Mobilfunktarif.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S21 FE

Das Samsung Galaxy S21 FE erschien vor ziemlich genau einem Jahr, am 11. Januar 2022 und sollte die besten Eigenschaften der Galaxy-21-Reihe vereinen. Das Smartphone konnte vor allem durch den 120-Hz-AMOLED-Bildschirm, die solide Leistung des Qualcomm Snapdragon 888 und die ordentliche Kamera punkten. Auch das moderne Design und die Samsung-typische Update-Politik von drei Android-Versionen und vier Jahren Sicherheitsupdates sind positiv herauszuheben. Ob es doch etwas gab, dass uns nicht so gefallen hat, könnt Ihr in unserem Test zum Samsung Galaxy S21 FE lesen.

Lohnt sich der Samsung-Deal von Media Markt?

Natürlich wäre ein Tarifwelt-Deal (zur Übersicht) nichts ohne einen entsprechenden Mobilfunktarif. Dabei handelt es sich in diesem Fall um den Super-Select-S von Media Markt, mit dem Ihr insgesamt 8 GB Datenvolumen im Monat zur Verfügung habt. Dabei surft Ihr mit maximal 50 MBit/s im 4G-Netz der Teléfonica und habt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Für das gesamte Bundle erwarten Euch 14,99 Euro monatlich, sowie 99 Euro für das Samsung Galaxy S21 FE und noch einmal eine Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro. Allerdings könnt Ihr die Kosten etwas reduzieren, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Samsung-Übersicht Eigenschaft Super Select S Datenvolumen 5 GB + 3 GB Netz Teléfonica 5G Nein Bandbreite max. 50 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Wechselbonus - 30,00 Euro Gesamtkosten 458,75 Euro Reguläre Gerätekosten 449,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,41 Euro Zum Angebot

In der Tabelle seht Ihr, dass sich die Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit fast mit den aktuellen Gerätekosten decken. Ihr zahlt lediglich knapp 10 Euro mehr für das Galaxy S21 FE inklusive Handytarif, als für das Smartphone im Einzeldeal. Effektiv bedeutet das, dass Ihr gerade einmal rund 41 Cent für den Vertrag im Monat zahlt. Es gibt natürlich noch weitere Tarif-Angebote, die sich lohnen, allerdings seid Ihr mit dem Super Select S am günstigsten unterwegs, ohne große Eingeständnisse machen zu müssen.

Allerdings müsst Ihr auf zwei Dinge achten: So könnt Ihr nicht auf das 5G-Netz der Teléfonica zugreifen und müsst Euch mit maximal 50 MBit/s zufrieden geben. Allerdings sollte diese Bandbreite ausreichen, damit Ihr Euch auch "The Last of Us" auf HBO in Ruhe anschauen könnt. Von mir erhält der Deal auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen und guten Midranger seid. Solltet Ihr zudem auf das neue Samsung Galaxy S23 warten, dürft Ihr auf keinen Fall den Livestream zum Unpacked-Event am 01. Februar verpassen.

Was haltet Ihr von diesem Deal? Ist das Samsung Galaxy S21 FE auch im Jahre 2023 noch interessant oder hofft Ihr auf die neuen Midranger der A-Serie? Lasst es uns wissen!