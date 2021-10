"Mega-Deal": 8 GB LTE Allnet Flat für nur 8,99 €

Vor wenigen Tagen wiesen wir Euch darauf hin, dass Euch sim.de seinen Tarif LTE 11 GB für 7,77 Euro noch bis Dienstag anbietet. Wir haben aber noch einen weiteren Deal von sim.de für Euch bzw. eigentlich gleich zwei! Die gelten ebenfalls bis zum 19. Oktober um 11 Uhr und es handelt sich dabei um die Tarife LTE All 2+2 GB und LTE All 6+2 GB. Wir erklären Euch, was es damit auf sich hat!

sim.de LTE All 2+2 und 6+2 GB im Tarif-Check

Bei sim.de hat man wieder sein "Top-Angebot" und seinen "Mega-Deal" im Angebot und in beiden Fällen handelt es sich dabei um eine Allnet-Flat, bei der Ihr mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz unterwegs seid. Im Gegensatz zu dem oben erwähnten sim.de-Angebot erhaltet Ihr hier in beiden Fällen Flatrates für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

4 GB gibt es dabei noch bis Dienstag für 5,99 Euro statt für 6,99 Euro. Die Variante mit 8 GB pro Monat kostet Euch monatlich lediglich 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt der Bereitstellungspreis. Wollt Ihr lieber flexibel bleiben, zahlt Ihr einmalig 19,99 Euro und könnt dafür jederzeit aussteigen. Hier habt Ihr alle Details nochmal übersichtlich auf einen Blick:

sim.de Angebote in der Übersicht "Top-Angebot" LTE All 2 + 2 GB "Mega-Deal" LTE All 6 + 2 GB Bereitstellungspreis 19,99 € (ohne Vertragslaufzeit) 0,00 € (24 Monate Laufzeit) 19,99 € (ohne Vertragslaufzeit) 0,00 € (24 Monate Laufzeit) Datenvolumen 6 GB (4 + 2 GB) 8 GB (6 + 2 GB) Datengeschwindigkeit LTE mit bis zu 50 MBit/s LTE mit bis zu 50 Mbit/s Telefonie Flat Flat SMS Flat Flat EU-Ausland Flat Flat Rufnummer-Mitnahme Einfache Rufnummer-Mitnahmen mit Kostenübernahme (6,82 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme) Einfache Rufnummer-Mitnahme mit Kostenübernahme (6,82 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme) Preis (monatlich) 6,99 € - 5,99 € 12,99 € - 8,99 € Link zum Angebot zum Angebot

Wie bei den anderen sim.de-Tarifdeals wird die SIM-Karte auch hier standardmäßig schnellstmöglich aktiviert. Aber auch hier könnt Ihr bei der Tarifauswahl das Aktivierungsdatum festlegen. Ihr müsst also nicht direkt zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zahlen, sondern könnt in diesem Fall noch bis zum 12. Februar 2022 warten. Bedeutet, dass Ihr vom Angebot auch dann profitieren könnt, wenn Ihr noch ein, zwei Monate im alten Vertrag festhängt!

Entscheidet Ihr Euch dafür, auf die Gebühr für die Bereitstellung zu verzichten, läuft der Spaß 24 Monate. Der Tarif muss in Textform bis 3 Monate zum Ende der Laufzeit gekündigt werden, wenn Ihr nicht wollt, dass Ihr in die 12-monatige Verlängerung geht. Grund genug also, über die 20 Euro nachzudenken, mit der Ihr Euch maximale Flexibilität erkaufen könnt.

Was haltet Ihr von diesen Deals? Sind sie interessant für Euch, oder habt Ihr bessere Empfehlungen parat? Dann schreibt es uns flott in die Kommentare!