"Mega-Deal" und "Top-Angebot" bei Sim.de: 8GB LTE für nur 8,99€!

sim.de mit "Mega-Deal" und "Top-Angebot"

Noch bis zum 16.08.2021 um 22 Uhr könnt Ihr beim "Mega-Deal" und beim "Top-Angebot" von sim.de zuschlagen. Die Deals stehen jeweils für die 8 GB LTE-Variante bzw. für die 5 GB LTE-Variante zur Auswahl bereit. Da es in den Verträgen normalerweise nur 6 GB und 4 GB an Datenvolumen gibt, schlägt der Anbieter noch einmal kostenloses Volumen oben drauf!

Leider handelt es sich dabei allerdings nicht um die volle LTE-Geschwindigkeit. In beiden Verträgen beträgt die Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s – Ihr surft also ein wenig langsamer. Dafür ist der Preis aber sehr günstig für eine ordentliche Menge an Daten, die auf jeden Fall für WhatsApp, Google Maps und Co. reicht. Für viele Anwendungsfälle sind der "Mega-Deal" und das "Top-Angebot" daher echt attraktive Pakete.

Beide Deals kommen zudem mit einer vollwertigen All-Net-Flat. Das bedeutet, dass es eine "Flat Telefonie", "Flat SMS" und "Flat EU-Ausland" dazu gibt. Der Bereitstellungspreis liegt bei 19,99€, wenn Ihr die Option "Ohne Vertragslaufzeit" wählt und somit flexibel bleiben wollt. Wollt Ihr in den nächsten 24 Monaten nicht schon wieder nach einem neuen Handyvertag suchen, entfällt dieser Bereitstellungspreis.

Noch einmal in aller Kürze: Den "Mega-Deal" mit 8 GB LTE und All-Net-Flat gibt es für 8,99€ monatlich und das ist in unseren Augen ein ordentliches Angebot. Noch günstiger geht's mit dem "Top-Angebot" für 6,99€, ebenfalls mit einer All-Net-Flat. Dafür stehen Euch aber nur 5 GB an Datenvolumen im Tarif zur Verfügung. Alle Daten gibt es nochmal einmal zusammengefasst in der Tabelle.

SIM.de Angebote in der Übersicht Top-Angebot Mega-Deal Bereitstellungspreis 19,99€ (ohne Vertragslaufzeit) 0,00€ (24 Monate Laufzeit) 19,99€ (ohne Vertragslaufzeit) 0,00€ (24 Monate Laufzeit) Datenvolumen 5 GB (4 + 1 GB) 8 GB (6 + 2 GB) Datengeschwindigkeit LTE mit bis zu 50 MBit/s LTE mit bis zu 50 Mbit/s Telefonie Flat Flat SMS Flat Flat EU-Ausland Flat (Bitte Hinweise bei SIM.de beachten) Flat (Bitte Hinweise bei SIM.de beachten) Rufnummer-Mitnahme Einfache Rufnummer-Mitnahmen mit Kostenübernahme (Bitte Hinweise bei SIM.de beachten) Einfache Rufnummer-Mitnahme mit Kostenübernahme (Bitte Hinweise bei SIM.de beachten) Preis (monatlich) 9,99€ - 6,99€ 12,99€ - 8,99€ Link zum Angebot zum Angebot

Was haltet Ihr von diesen Low-Budget-Verträgen? Können Euch die günstigen Preise davon überzeugen, bei der Geschwindigkeit Kompromisse einzugehen? Oder legt Ihr Wert auf die volle Geschwindigkeit? Hier handelt es sich um einen Sim-Only Vertrag. Sind Sim-Only-Verträge für Euch grundsätzlich interessant oder sollte es dann doch lieber ein attraktives Bundle mit einem Top-Smartphone sein wie dem iPhone 12? Da hatten wir letzte Woche ein sehr interessantes Angebot. Schreibt uns Eure Meinung und tauscht Euch in der Community aus.