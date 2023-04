Mega-Tarif-Deal: Samsung Galaxy S23 mit Galaxy Watch 4 günstig sichern!

Das Samsung Galaxy S23 dürfte für viele gerade eines der interessantesten Smartphones sein, allerdings taxiert der Preis für das Flaggschiff aus Südkorea in astronomischen Höhen. Beabsichtigt Ihr keine 749 Euro für ein neues Smartphone hinzulegen, lohnt sich ein Blick in die Media Markt Tarifwelt, denn hier gibt es gerade ein richtig spannendes Angebot, bei dem Ihr sogar noch die passende Samsung Galaxy Watch 4 bekommt. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

Mit der S23-Serie hat Samsung in diesem Jahr ein paar echte Mega-Smartphones vorgestellt. Vor allem der globale Einsatz eines Snapdragon-Prozessors und der Verzicht auf das hauseigene Exynos-SoC hat für viel Aufsehen in der Tech-Welt gesorgt. Das Standardmodell könnt Ihr Euch jetzt mit passender Galaxy Watch 4 und ordentlichem Mobilfunktarif im Netz der Telekom zu wirklich guten Konditionen bei Media Markt sichern.

Wie bereits erwähnt findet sich in der diesjährigen Flaggschiff-Variante ein Snapdragon-Prozessor. Dabei handelt es sich um den Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB LPDDR5X RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher. Der 6,1 Zoll große Dynamik-AMOLED-Bildschirm ist durch Gorilla Corning Glass Victus 2 geschützt und verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Auch die 50-MP-Hauptkamera konnte in unserem Test zum Samsung Galaxy S23 durchaus überzeugen. Ob es trotzdem etwas gibt, dass meinen Kollegen Matt dennoch gestört hat, könnt Ihr in seinem Review ebenfalls nachlesen.

Darum lohnt sich das Samsung-Bundle bei Media Markt

Passend zu den beiden Samsung-Geräten erhaltet Ihr einen Freenet-Tarif im 4G-Netz der Deutschen Telekom. Hierbei erwarten Euch satte 38 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Ihr bindet Euch für 24 Monate an den Anbieter und erhaltet 50 Euro als Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer importiert. Monatlich werdet Ihr mit 39,99 Euro zur Kasse gebeten und die Geräte kosten Euch im Bundle einmalig 49 Euro. Zusätzlich müsst Ihr noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro entrichten.

Samsung-Übersicht Eigenschaft Samsung-Deal Tarif Freenet green LTE 30 GB Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 30 + 8 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 49,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 1.053,70 Euro Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S23 – 749,99 Euro

Samsung Galaxy Watch 4 – 138,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 6,90 Euro Zum Angebot*

Entscheidet Ihr Euch für das Angebot, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit insgesamt 1.053,70 Euro. Derzeit kostet Euch das Galaxy S23 749,99 Euro und die Galaxy Watch 138 Euro im Netz. Dadurch kostet Euch der Tarif im Netz der Telekom effektiv gerade einmal 6,90 Euro im Monat. Wollt Ihr lieber direkt einen Tarif des bekanntesten Magenta-Anbieters, müsst Ihr hier deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Das Angebot lohnt sich, falls Ihr auf der Suche nach einem Samsung Galaxy S23 seid. Die Samsung Galaxy Watch 4 (zum Test) ist ein netter Zusatz, allerdings erhaltet Ihr den Nachfolger mit besserem Akku bereits zu ähnlichen Konditionen. Dennoch ist das Angebot einen Blick wert, falls Ihr das Flaggschiff aus Südkorea bereits länger im Blick habt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Zugabe der Galaxy Watch 4 interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!