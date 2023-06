Mehr als 100 Euro Rabatt: Dreame L10 Ultra im Angebot bei Amazon

Bei Amazon könnt Ihr Euch für kurze Zeit den Dreame L10 Ultra mit passender Absaugstation im Top-Deal sichern. Der Premium-Light-Sauger nutzt eine Saug- und Wischfunktion und sowohl Wasser- als auch Reiningungsmittelzufuhr laufen gänzlich automatisch ab. Wir haben uns das Angebot angeschaut und verraten Euch alle Details in unserem Deal-Check.

In einem Smart Home zählen Saugroboter mittlerweile fast zur Standardausstattung, allerdings sind die kleinen Helfer häufig mit einem hohen Preisschild versehen. Dasselbe gilt in der Regel auch für das Premium–Light-Modell von Dreame, den L10 Ultra, der Euch in der Regel 799 Euro kostet. Bei Amazon spart Ihr allerdings derzeit mehr als 100 Euro, allerdings müsst Ihr Euch beeilen.

Der Saug- und Wischroboter verfügt über eine Saugleistung von bis zu 5.300 Pa, nutzt zwei rotierende Wischpads und ist dank der vollautomatisierten Absaugstation (fast) komplett autonom unterwegs. Statt der Kamera, die Ihr im größeren L10s Ultra findet, nutzt der L10 Ultra einen Infrarotsensor, zum Navigieren. Dafür nutzt der Sauger die "LiDAR-Navigation", um Hindernisse und Bodenbegebenheiten zu erkennen. Die Dreamehome-App bietet Euch zudem zahlreiche Einstellungsoptionen und eine Fernsteuerungsmöglichkeit des Saugroboters.

Keine Kamera, dafür Infrarot: Der Dreame L10 Ultra findet immer seinen Weg. / © NextPit

Auch in unserem Test konnte der Dreame L10 Ultra überzeugen. Warum mein Kollege Thomas dennoch nur vier von fünf möglichen Sternen vergeben hat, lest Ihr in seinem Artikel.

Darum lohnt sich das Angebot von Amazon zum Dreame L10 Ultra

Wie bereits erwähnt müsst Ihr mit mindestens 799 Euro für den smarten Sauger rechnen. Bei Amazon bekommt Ihr den Dreame L10 Ultra allerdings gerade für 679,15 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis. Bisher gab es das Premium-Light-Modell erst einmal günstiger, wodurch das Angebot wirklich spannend ist.

Wollt Ihr lieber den großen Bruder, erhaltet Ihr bei Amazon derzeit ebenfalls 200 Euro Rabatt auf den Dreame L10s Ultra*. Somit kostet Euch das größere Modell nur noch 999 Euro. Ist Euch eine Kamera allerdings nicht so wichtig, lohnt sich der Deal zum Dreame L10 Ultra definitiv, wenn Ihr in die Welt der Premium-Sauger einsteigen möchtet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame L10 Ultra interessant für Euch oder greift Ihr lieber zur größeren Variante? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!