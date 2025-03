ANC-Kopfhörer von HMD: Dieses Ladecase fungiert als Powerbank

Die finnische Mobilfunkmarke HMD hat auf dem diesjährigen MWC in Barcelona eine Reihe von neuen Produkten vorgestellt. Das Highlight unter den Ankündigungen sind die HMD Amped Buds, eine einzigartige Kombination aus kabellosen Kopfhörern mit ANC und einer schlanken, im Gehäuse integrierten Powerbank. Die Ohrstöpsel verfügen über ein unverwechselbares Design und erstklassige Audiofunktionen.

Kopfhörer-Etui, das gleichzeitig als Powerbank dient

Während die meisten Ohrstöpsel-Ladehüllen eher kompakt und transparent sind, verfolgt HMD mit den Amped Buds einen anderen Ansatz. Die Ladehülle dient gleichzeitig als Powerbank und verfügt über einen 1.600-mAh-Akku, der laut HMD die dreifache Kapazität der meisten Standard-Ladehüllen hat.

Anstelle des üblichen runden oder klappbaren Designs hat das Etui eine rechteckige Form, die an eine winzige tragbare Powerbank erinnert, die mit einem Kartenspiel vergleichbar ist. Trotz der zusätzlichen Akkukapazität bleibt es leicht und schlank.

Das Gehäuse unterstützt Qi2 und lädt externe Geräte kabellos auf und verfügt über einen USB-C-Anschluss für kabelgebundenes Aufladen. Überraschenderweise ist es auch mit Magneten ausgestattet und somit mit Apples MagSafe und ausgewählten Android-Flaggschiffen kompatibel. Das Gehäuse kann über den Anschluss oder kabellos aufgeladen werden.

Ihr könnt die Kopfhörer aus der Hülle drücken und herausnehmen / © nextpit

Die Ohrstöpsel selbst bieten 8,1 Stunden Wiedergabezeit pro Ladung (4,9 Stunden mit aktiviertem ANC). HMD behauptet, dass die Amped Buds mit der Akkugröße des Etuis 10,9 Mal aufgeladen werden können, was eine Laufzeit von bis zu 95 Stunden ergibt.

Wenn sie als Powerbank verwendet wird, kann sie ein iPhone 16 Pro (Test) drahtlos um 20 % oder über eine kabelgebundene Verbindung um 24 % aufladen, was ein paar zusätzliche Stunden Betriebszeit bedeutet - praktisch für Notfälle, wenn Ihr nicht an eine Stromquelle angeschlossen seid. Im Vergleich zu modernen Smartphones mit 5.000-mAh-Akkus bleibt die Ladekapazität jedoch begrenzt. Das HMD Skyline mit einem 4.600-mAh-Akku kann zum Beispiel kabellos um 13 % und per Kabel um 20 % aufgeladen werden.

HMD Amped Buds: ANC, ENC und ein schwenkbares Design

Die Amped Buds zeichnen sich durch ein etwas gewagtes und mechanisches Design aus: Die länglichen Stiele erinnern eher an einen halben Robotertorso als an herkömmliche Kopfhörer. Durch dieses Scharnier passen sie seitlich in das Gehäuse im Slab-Stil und lassen sich für einen besseren Sitz im Ohr verstellen.

Nach einer kurzen praktischen Erfahrung auf dem MWC könnte die Passgenauigkeit jedoch nicht ideal sein - etwas, das wir in einem Langzeittest genauer untersuchen möchten. Was die Widerstandsfähigkeit angeht, so ist das Gehäuse nach IPX4 wasserdicht, während sie nach IP54 staub- und wasserdicht sind.

Die Amped Buds unterstützen sowohl ANC (Active Noise Cancellation) als auch ENC (Environmental Noise Cancellation). Sie sind mit Snapdragon Sound, drei Mikrofonen pro Kopfhörer und 10-mm-Treibern ausgestattet. Weitere Merkmale sind Bluetooth 5.4, Touch-Bedienelemente an den Bügeln, anpassbare Equalizer-Einstellungen über die HMD-App und Fast Pair-Kompatibilität für Android-Geräte. Sie sind sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel.

Die HMD Amped Buds kosten 199 €. Sie sind in den Farben Schwarz, Cyan und Pink erhältlich.