Mehr Videos: Instagram will mit TikTok konkurrieren

In den USA steht die Social-Media-App TikTok unter Druck. Die letzte US-amerikanische Regierung sah in dem Video-Netzwerk von ByteDance eine Gefahr für die Sicherheit ihrer Bürger und beschloss ein Verbot der App. Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump erhielt der chinesische Konzern ein 75 Tage währende Frist, um das Netzwerk so aufzustellen, dass es den Erwartungen der USA im Hinblick auf die Sicherheit der Daten entspricht. Der Konzern muss entweder das US-Geschäft von TikTok abspalten und verkaufen oder in einem Joint Venture die Hälfte seiner Macht abgeben. Zahlreiche Interessenten haben Interesse signalisiert.

Die unklare Lage um den Videodienst scheint Meta nutzen zu wollen. Der Social-Media-Gigant, der unter anderem die Plattformen Facebook und Instagram sowie den Messenger Whatsapp betreibt, sieht damit offenbar die Chance, ein eigenes Video-Netzwerk zu etablieren, wie Reuters berichet.

Die Informationen rund um das Projekt sind noch spärlich. Offenbar will der Meta-Konzern die Kurzvideos aus Instagram, die in dem Netzwerk als Reels bezeichnet werden, herauslösen und in Form einer eigenständigen Video-App auf den Markt bringen. Die Details hierzu sind allerdings noch vage.

War Edits schon eine erste Andeutung?

Die Vorbereitungen zu einer eigenen Video-Plattform deuten sich schon länger an. Bereits im Januar hatte der Konzern mit Edits eine App vorgestellt, die speziell für das Erstellen von Videos auf dem Smartphone entwickelt wurde. Es handelt sich um eine ganze Sammlung von Werkzeugen, die von der Aufnahme von bis zehn Minuten langen Clips, dem Schnitt und der Postproduktion dienlich sein soll. Künstliche Intelligenz soll den Schaffensprozess genauso erleichtern wie eine einfache Möglichkeit des Teilens mit Freunden und anderen Kreativen.

Edits wurde nicht nur von Instagram-CEO Adam Mosseri vorgestellt, sondern sie wird auch mit dem Untertitel "eine Instagram-App” angepriesen. Und sie scheint darüber hinaus eine direkte Reaktion auf die TikTok-Schwierigkeiten in den USA zu sein.

Denn Edits konkurriert nicht nur mit der CapCut, der App für die Video-Erstellung des ByteDance-Konzerns. Die Entwicklung wurde allem Anschein nach auch mit hoher Geschwindigkeit vorangetrieben, um den Augenblick zu nutzen. Mosseri erklärte bei der Ankündigung auch, dass der Funktionsumfang zu Beginn noch begrenzt sei und Stück für Stück erweitert werde. Auch die endgültige Veröffentlichung im App- bzw. Play Store lässt noch auf sich warten. Man darf also gespannt sein, wann der potenzielle TikTok-Nachfolger in den USA offiziell präsentiert wird.