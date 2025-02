Ein Saugroboter vereinfacht das Leben ungemein. Vor allem dann, wenn der gute alte Akkusauger allmählich den Geist aufgibt und sich 120 Quadratmeter nun mal recht schwer mit dem Besen reinigen lassen. Vor allem Premium-Modelle, wie der Dreame X50 Ultra Complete, sind hier eine optimale, allerdings auch recht kostspielige, Lösung. Gut also, dass Ihr Euch im Zuge der Mehrwertsteuer-Aktion das neue Dreame-Flaggschiff zum Tiefstpreis schnappen könnt. Doch auch für den kleineren Geldbeutel ist gesorgt.

Dreame X50 Ultra: Der neue König am Saugroboter-Himmel?

Mit einer Saugleistung von 20.000 Pa, dem höhenverstellbaren LiDAR-Turm, der (bisher) besten Wischleistung und seiner makellosen Navigation konnte uns der Dreame X50 Ultra bereits in unserem Test überzeugen. Zu den Highlights gesellt sich auch eine richtig gute Akkulaufzeit, mit der selbst größere Flächen in einem Rutsch erledigt werden und auch eine Teppich-Tiefenreinigung. Mit an Bord sind auch wieder die Seitenbürste und der Wischmopp, die sich beide ausfahren lassen, um jede Ecke zu erreichen.

Der Dreame X50 Ultra besitzt eine herausragende Navigation. / © nextpit

Neu hingegen sind die zwei zusätzlichen Räder, durch die der Dreame-Saugroboter (Bestenliste) nun Schwellen mit einer Höhe von 6 cm erklimmen kann. Als Flaggschiff-Modell besitzt der Putzteufel natürlich eine Multifunktionsstation, die Schmutz absaugt, die Wischmopps reinigt und trocknet und auch eine automatische Putzmittelzufuhr bietet. Dadurch ist das Gerät besonders wartungsarm.

Lohnt sich das Angebot zum Dreame X50 Ultra?

Wie Ihr es Euch sicherlich denken könnt, kommt Ihr beim neuesten Dreame-Sauger nicht allzu günstig weg. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499 Euro. Kurz nach Release wurde der bisherige Bestpreis von 1.399 Euro erreicht. Aktuell zahlt Ihr sogar wieder 1.499 Euro. Allerdings verlangt MediaMarkt während seiner Mehrwertsteuer-Aktion "nur" noch 1.259,67 Euro für den Robosauger*.

Für einen Premium-Robosauger sicherlich kein schlechter Preis. Allerdings bietet MediaMarkt mit dem Dreame L40 Ultra (Test) ein weiteres spannendes Modell. Der Sauger kann, wie schon der Dreame X50 Ultra, mit 32 Wasserdurchflussraten aufwarten und bietet eine Saugleistung von 11.000 Pa. Auch ansonsten darf sich dieses Modell zurecht "älteres Flaggschiff" schimpfen. Seitenbürste und Wischmopp lassen sich ausfahren, die Basisstation ähnelt der Absaugstation des X50 Ultra und auch die Wischfunktion muss sich nicht vor dem kostspieligeren Modell verstecken.

Der Dreame L40 Ultra in seiner Absaugstation. / © nextpit

Die unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro senkt MediaMarkt noch vor dem Aktionsrabatt auf 879,99 Euro. Durch den Mehrwertsteuer-Rabatt entfallen weitere 140,50 Euro, wodurch Ihr nur noch 739,49 Euro zahlt. Der aktuell nächstbeste Preis von 844,99 Euro wird somit deutlich unterschritten. Für den kleinen Geldbeutel findet sich auch ein Saugroboter von Roborock (Bestenliste) im Sortiment.

Der Roborock Q5 Max+ kostet laut UVP 399 Euro. Nach Abzug aller Rabatte zahlt Ihr jedoch nur noch 209,24 Euro*. Als nächstbester Händler wird Aldi angegeben – mit einem Preisschild von 244,95 Euro. Für ein Einsteiger-Modell recht günstig. Vor allem dann, wenn Ihr die Saugleistung von 5.500 Pa und die beiliegende Absaugstation betrachtet. Leider fehlt hier eine Wischfunktion.

Tolle Angebote, aber nur unter einer Bedingung

Damit Ihr die Angebote wahrnehmen könnt, müsst Ihr Euch für als MyMediaMarkt-Kunden registrieren*. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses Treueprogramm des Elektrohändlers, bei dem Ihr nicht nur von verschiedenen Vorteilen profitiert, sondern mit jedem Kauf Punkte sammelt, die Ihr in Rabatte umwandeln könnt.

Möchtet Ihr Euch also einen Saugroboter, oder sonst ein Gerät, während der Aktion zum günstigen Preis schnappen, bleibt Euch nur die Anmeldung beim Punkteprogramm. Für die hier aufgeführten Geräte gilt: Günstiger gab es sie noch nie. Seid Ihr also auf der Suche nach einem der besten Saugroboter, lohnt sich ein Blick definitiv.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist ein spannendes Modell für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!