Immer wieder wirbt MediaMarkt mit der beliebten "Mehrwertsteuer-Aktion", bei der Ihr richtig viel Geld sparen könnt. Was es mit dem Ganzen auf sich hat, wann Ihr endlich wieder sparen könnt und hilfreiche Tipps, um das Beste aus den Angebote herauszuholen, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Natürlich klären wir auch die Frage, ob der Elektronikfachmarkt tatsächlich die Preise vorab anhebt – oder es nur ein weiterer Internet-Mythos ist.

Im Netz wird die "MwSt.-geschenkt"-Aktion häufig mit "Mehrwertsteuer-Aktion" von MediaMarkt assoziiert. Es handelt sich hierbei natürlich um dasselbe Spar-Event, bei dem der Elektronikfachmarkt den Mehrwertsteueranteil von 19 Prozent bei einer Vielzahl von Produkten streicht. Das entspricht allerdings eher einem effektiven Rabatt von 15,966 Prozent auf den ursprünglichen Sparpreis. Die Aktion findet mehrmals im Jahr statt. Wann es wieder soweit ist, verraten wir Euch nachfolgend.

Wann findet die nächste Mehrwertsteuer-Aktion statt?

Fix ist dabei eigentlich immer das Wochenende, an dem der Super Bowl stattfindet. Seine Ursprünge zu diesem Anlass hatte die Aktion dadurch, dass der Rabatt auf das gesamte Sortiment zu nachtschlafender Zeit zwischen 4 und 5 Uhr angeboten wurde. Geworben wurde lediglich im TV-Programm, das den Super Bowl übertrug. Später wurde die Aktion zu einer Art Community-Event. Mittlerweile findet sie im Februar rund ums Sportereignis meist von Donnerstagabend bis Montagmorgen statt (2025 demnach vom 6. bis 10. Februar) und verzichtet auch auf den Hinweis zum Super Bowl als Anlass.

MediaMarkt hat das Datum übrigens bereits bestätigt und offiziell vor-angekündigt. Ab Donnerstag, dem 6. Februar, 9:00 Uhr, starten die Angebote demnach und gelten bis Montagfrüh (10.02., 8:59 Uhr). Wichtig: Laut Ankündigung gelten die Schnäppchen dieses Mal ausschließlich für eingeloggte myMediaMarkt-Kunden. Die Mitgliedschaft ist – anders als beispielsweise Amazon Prime – kostenlos. Die Anmeldung zum Treueprogramm von MediaMarkt* solltet Ihr also am besten zu Donnerstag vornehmen.

Unsere Prognose: MediaMarkt wird diese Einschränkung nicht lange durchstehen. Spätestens am Wochenende dürften die Schleusen der MwSt.-Aktion dann für alle auch ohne Anmeldung geöffnet werden. Wer direkt zum Start sparen und kein Angebot verpassen möchte, kann sich aber natürlich einfach anmelden – wie bereits erwähnt, komplett kostenfrei. Dadurch profitiert Ihr dann beispielsweise auch von einer Punkte-Aktion, welche Ihr mit jedem Kauf sammelt und ab einer bestimmten Menge gegen Coupons eintauschen könnt.

Im Juni (zuletzt 6.-10.06.2024) und Oktober (zuletzt 24.-28.10.2024) ist mit weiteren pauschalen Mehrwertsteuer-Aktionen zu rechnen. Ob dann wieder die Mitgliedschaft-Einschränkung gilt, bleibt abzuwarten.

Nicht alle Produkte sind reduziert

Obwohl die Aktion auf ein breites Sortiment angewendet wird, gibt es einige Ausnahmen. Meistens sind Produkte folgender Marken von der „MwSt.-geschenkt“-Aktion ausgeschlossen:

Apple

Samsung (teilweise)

Sony

Miele

AVM

Microsoft (teilweise)

Sonos

Konsolen wie Playstation und Xbox in den Monaten nach ihrem Marktstart

Auch Dienstleistungen, Verträge, Gutscheine und bereits reduzierte Ware sind in der Regel ausgeschlossen. Die genauen Bedingungen und ausgeschlossenen Produkte variieren von Aktion zu Aktion. Es lohnt sich daher, die aktuellen Aktionsbedingungen auf der MediaMarkt-Website oder in den Werbeprospekten genau zu studieren.

Die besten Tipps für Schnäppchenjäger

Frühzeitig informieren: Die „MwSt.-geschenkt“-Aktion wird meist im Voraus angekündigt. Achtet auf Werbung und Newsletter, um keine Aktion zu verpassen.

Die „MwSt.-geschenkt“-Aktion wird meist im Voraus angekündigt. Achtet auf Werbung und Newsletter, um keine Aktion zu verpassen. App-Vorteil nutzen : Seit 2023 bewirbt MediaMarkt seine App offensiv. So haben App-Nutzer bei Aktionen, wie dem MwSt.-Rabatt, oftmals schon Stunden vor eigentlichem Aktionsstart Zugriff auf die Angebote.

: Seit 2023 bewirbt MediaMarkt seine App offensiv. So haben App-Nutzer bei Aktionen, wie dem MwSt.-Rabatt, oftmals schon Stunden vor eigentlichem Aktionsstart Zugriff auf die Angebote. Preise vergleichen: Auch während der Aktion lohnt es sich, die Preise mit anderen Händlern zu vergleichen. Manchmal gibt es woanders bessere Angebote.

Auch während der Aktion lohnt es sich, die Preise mit anderen Händlern zu vergleichen. Manchmal gibt es woanders bessere Angebote. myMediaMarkt-Mitglied werden: Als Mitglied von myMediaMarkt erhaltet Ihr häufig einen früheren Zugang zur Aktion und profitiert von weiteren Vorteilen. Die Mitgliedschaft bei MyMediaMarkt ist kostenlos.

Lohnt sich die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt?

Ein pauschales Ja oder Nein ist hier leider nicht möglich. Die Aktion lohnt sich, wenn Ihr zuvor fleißig Preise verglichen habt und ein Gefühl für gute Angebote habt. Außerdem gibt es selten wirklich schlechte Deals. In eine Kostenfalle tappt Ihr hier in der Regel ebenfalls nicht. Aber von einem allgemeingültigen Bestpreis-Versprechen sind die Angebote leider auch oft weit entfernt.

Hebt MediaMarkt die Preise vor der Aktion absichtlich an?

Ein weit verbreiteter Internet-Mythos besagt, dass Händler ihre Preise vor solchen Aktionen absichtlich in die Höhe schießen lassen. Verschiedene Analysen kommen hier zu gemischten Ergebnissen. Grundsätzlich: MediaMarkt erhöht die Preise nicht vorher, um einfach ein besseres Werbeversprechen realisieren zu können.

Es kommt aber vor, dass eine alte Angebots-Aktion wenige Tage vor dem Start der MwSt.-Rabatt-Aktion* endet. Die Preise rücken damit zunächst vom Schnäppchen- wieder aufs Marktniveau und gehen dann mit Aktivierung des 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Rabatts wieder runter. Im Preisverlauf sieht das dann merkwürdig aus.

Genauso gibt es aber ebenfalls preisstabile Produkte, die monatelang auf einem Preisniveau bleiben und mit der Rabatt-Aktion dann erst auf einen neuen Bestpreis rutschen. Dann hält die Aktion auch, was sie verspricht.

Weitere Angebots-Aktionen von MediaMarkt

Daneben gibt es übers Jahr verteilt natürlich noch weitere Schnäppchen-Aktionen bei MediaMarkt, die verlässlich Rabatte auf große Teile des Sortiments gewähren. Dazu gehören unter anderem:

Wie immer gilt: Während der Aktion findet Ihr sowohl in unserer Deal-Übersicht, als auch bei den Kollegen von inside digital, zahlreiche Angebote aus dem Sortiment. Schaut also am besten regelmäßig vorbei, um kein Angebot zu verpassen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Werdet Ihr Euch im Sortiment von MediaMarkt umschauen? Lasst es uns wissen!