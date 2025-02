Bei MediaMarkt findet die wohl beliebteste Rabatt-Aktion des Elektrohändlers statt. Denn dieser streicht kurzerhand die Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Produkten. Dadurch können richtig spannende Angebote entstehen und sogar bisher nie dagewesene Tiefstpreise sind hier möglich – oder? In diesem Artikel haben wir Euch einige spannende Deals herausgesucht und verraten Euch alles, was Ihr zur Aktion wissen müsst.

Ab sofort streicht MediaMarkt wieder bei großen Teilen seines Sortiments die Mehrwertsteuer. Ganze 19 Prozent schenkt Euch der Fachmarkt auf Produkte von Sony, Samsung und vielen mehr. Allerdings gibt es in diesem Jahr eine große Änderung.

MediaMarkt streicht die Mehrwertsteuer – Aber nicht für alle

Teilnehmen dürfen nämlich diesmal nur eingeloggte MyMediaMarkt-Kunden (bei Saturn entsprechend MySaturn-Kunden). Der Händler will also sein Loyalty-Programm pushen. Immerhin: Anders als etwa Amazon Prime ist das kostenlos. Die Registrierung zu MyMediaMarkt* dauert zudem keine fünf Minuten.

Die Schnäppchen funktionieren dann per Warenkorb-Abzug, was dazu führen kann, dass Preisvergleiche die Angebote nicht als solche erkennen. Los geht’s mit dem Angebote-Radau am heutigen Donnerstag um 9 Uhr. Ende ist dann am Montag (10.2.) ebenfalls um 9 Uhr. Viele Produkte könnten vorher aber schon ausverkauft sein.

Die (bisher) besten Angebote der MediaMarkt-Aktion

Der Mehrwertsteuer-Rabatt gilt wie üblich nicht aufs gesamte Sortiment. Die meisten Produkte von Apple (nicht alle) sind ausgeschlossen. Genauso die von AVM, einige von Samsung und Google ebenso (insbesondere Galaxy- und Pixel-Smartphones), sowie Sonos oder Microsoft. Wir haben uns schonmal durchgewühlt, aber am Ende hat jeder seinen individuellen Bedarf. Es lohnt sich allerdings auch selbst im Mehrwersteuer-Paradies* zu schauen.

Das sind unsere Top-Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion 2025 – bei allen erzielt MediaMarkt den aktuellen Bestpreis:

Insgesamt sind es Tausende von einzelnen Produkten, die reduziert sind. Wie gut der Rabatt ist, richtet sich immer nach der Herkunft und dem Anspruch. Bedeutet: Bei einem 2.000-Euro-OLED-TV ist mehr rauszuholen als bei der Speicherkarte für unter 20 Euro.

Was wurde eigentlich aus dem Tiefpreis-Versprechen?

Als die Aktion das erste Mal erschien, galt sie nur für wenige Stunden und warb mit einem Tiefpreis-Versprechen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ganze vier Tage habt Ihr nun Zeit, die Schnäppchen abzuräumen. Doch auch das Versprechen ist dahin. Einen genauen Grund gibt es nicht, schaut man sich jedoch das Angebot von MediaMarkt näher an, sind sicherlich einige Bestpreise dabei. Allerdings gilt bei vielen Angeboten auch, dass es sich eben nicht um allgemeine Tiefpreise handelt.

Fest steht, dass die meisten Deals aktuell kaum günstiger zu haben sind. Aber eben nur aktuell. Einige Produkte werden in absehbarer Zeit eventuell noch stärker reduziert oder waren vor wenigen Wochen erst deutlich günstiger erhältlich. Dementsprechend wäre ein Tiefpreis-Versprechen hier etwas zu viel des Guten.

Internet-Mythos – Werden die Preise vorab angehoben?

Verschiedene Analysen kommen hier zu gemischten Ergebnissen. Grundsätzlich: MediaMarkt erhöht die Preise nicht vorher, um einfach ein besseres Werbeversprechen realisieren zu können.

Es kommt aber vor, dass eine alte Angebots-Aktion wenige Tage vor dem Start der MwSt.-Rabattaktion endet. Die Preise rücken damit zunächst vom Schnäppchen- wieder aufs Marktniveau und gehen dann mit Aktivierung des 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Rabatts wieder runter. Im Preisverlauf sieht das dann merkwürdig aus. So geschehen bei einigen der Deals aus der jüngst ausgelaufenen WSV-Aktion.

Genauso gibt es aber ebenfalls preisstabile Produkte, die monatelang auf einem Preisniveau bleiben und mit der Rabattaktion dann erst auf einen neuen Bestpreis rutschen. Dann hält die Aktion auch, was sie verspricht.

Noch mehr Deals entdecken

