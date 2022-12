Meinachten bei Saturn: Philips Hue zum Bestpreis und weitere Top-Deals!

Saturn hat eine interessante Aktion gestartet, denn Ihr könnt Euch aktuell verschiedene Produkte in Bundles sichern und richtig sparen. Dabei sticht vor allem ein Deal rund um Philips Hue heraus. Denn Ihr erhaltet bereits den aktuellen Bestpreis für ein Dreierpack White & Color Ambiance LED-Lampen. Kauft Ihr Euch das Pack allerdings doppelt, zahlt Ihr hier einen bisher nie dagewesenen Spitzenpreis. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check!

Seit gestern Abend könnt Ihr bei der Saturn "Meinachts"-Aktion einige spannende Angebote abgreifen. Hier gibt es allerhand spannende Technik-Deals kurz vor Weihnachten, bei denen Ihr Euch unter anderem Fernseher, Smart-Home-Produkte oder Smartphones im Bundle sichern und richtig Geld sparen könnt. Dabei ist vor allem der "Philips Hue Color & Ambiance"-Deal spannend, denn bereits das normale Dreierpack kostet Euch gerade einmal 99,99 Euro. Achtet allerdings darauf, dass es sich hierbei um Lampen mit einer GU10-Fassung handelt.

Auch bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell einen spannenden Deal sichern. Solltet Ihr mit den GU10-Lampen nichts anfangen können, dann köntn Ihr Euch aktuell die E27-Alternative inklusive einer Bridge beim Elektronikriesen sichern. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 79,99 Euro und spart somit rund 30 Euro im Vergleich zum nächstbesten Preis. Allerdings ist dieses Angebot nur heute gültig, Ihr solltet Euch also beeilen.

Mit den "Philips Hue White & Color Ambiance LED"-Lampen könnt Ihr nicht nur aktiv viel Strom sparen, sondern auch Euer Haus in den verschiedensten Farben beleuchten. Dabei lässt sich die Lampe bequem mit der kostenlosen Hue-App oder einem passenden Smart Speaker via Sprachbefehl steuern. Selbst ohne eine Hue-Bridge könnt Ihr bis zu 10 Lampen separat bedienen und durch die smarten Funktionen spart Ihr mit den LED-Lichtern ordentlich Strom.

Außerdem bieten die Hue-Artikel von Philips die Möglichkeit, den am 3. November gestarteten Smart-Home-Standard Matter zu nutzen. Wollt ihr mehr zu Matter erfahren, verrät Euch Rubens in seinem Artikel welche Unternehmen aktuell Matter unterstützen.

Lohnt sich der Hue-Deal von Saturn?

Der Einzelpreis für ein Dreierpack liegt aktuell bei 99,99 Euro. Das ist der momentane Bestpreis für die Philips-Hue-Lampen und Ihr bekommt sie im Netz nicht günstiger. Allerdings wird das Meinachts-Angebot erst dadurch interessant, wenn Ihr Euch gleich zwei Dreierpacks sichert. Denn somit zahlt Ihr insgesamt nur noch 159 Euro, wodurch der Einzelpreis auf 79,50 Euro fällt. So günstig gab es die LED-Leuchten noch nie.

Lasst Euer Wohnzimmer dank der Philips Hue Beleuchtung in verschiedenen Farben erstrahlen. / © Media Markt

Wollt Ihr also aktiv Strom sparen, Euer Smart Home aufrüsten oder interessiert Euch einfach nur für smarte Beleuchtung, ist jetzt der richtige Zeitpunkt um zuzuschlagen, denn so schnell kommt Ihr nicht mehr an die "Color & Ambiance LED"-Lampen von Philips Hue – zumindest nicht für diesen Preis.

Was gibt es sonst noch an Meinachten bei Saturn?

Neben den Philips Hue Lampen gibt es noch weitere Deals, die sich lohnen dürften. Zum einen könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy S21 FE zusammen mit einer Galaxy Watch 4 für 569 Euro sichern. Außerdem gibt es das Samsung Galaxy Tab S8+ ebenfalls mit einer Galaxy Watch 4 für 799 Euro. Sucht Ihr nach einem TV könnt Ihr Euch verschiedene Samsung, LG oder Sony Modelle sichern und erhaltet hier Kopfhörer, Soundbars oder eine Xbox Series S mit dazu. Eine kleine Auswahl an Angeboten findet Ihr nachfolgend.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Deals. Die Einzelpreise sind bei diesen Angeboten eher unspektakulär, durch die Bundles erreichen sie aber häufig Bestpreise. Solltet Ihr also noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sein, schaut am besten mal bei Saturn oder in unserem Geschenkeguide vorbei.

Was haltet Ihr von den Deals? Habt Ihr an Meinachten schon zugeschlagen und eventuell noch bessere Deals gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!