Mercedes schraubt mal wieder an seiner Strategie. Und zwar ziemlich ordentlich. Der Fokus des Herstellers liegt, das wurde schon vor einigen Monaten beschlossen, ganz klar auf großen, teuren Schlitten. Luxus pur ist angesagt. Das bedeutet jetzt, dass weitere Modelle schon bald Geschichte sind. Dieses Mal wird in der Van-Klasse gewildert und vergleichsweise günstigen Autos von Mercedes die Rote Karte gezeigt.

Mercedes stellt den Citan und die T-Klasse ein

Konkret heißt das: Ciao Citan und T-Klasse! Die beiden Modelle werden schon ab dem kommenden Jahr nicht mehr als Neuwagen angeboten. Mercedes will sich mehr auf luxuriösere Modelle konzentrieren, um damit eine höhere Rendite zu erzielen. Kürzlich hatte schon der neue CLA gezeigt, wo die Reise beim Automobil-Giganten aus Stuttgart hingeht. Das Aus der beiden kleinen Vans bietet Mercedes die Möglichkeit, sich voll auf größere und teurere Modelle wie den Sprinter und die V-Klasse zu konzentrieren.

Bei der T-Klasse handelt es sich um einen schicken Hochdachkombi für bis zu fünf Personen und einen Kofferraum mit richtig viel Platz. Der Citan war das verwandte Arbeitstier für Gewerbekunden, ein kleiner Kastenwagen für Handwerker und Co. Das Aus wird auch sie treffen, denn der Preis für die beiden Autos mit Stern ist durchaus attraktiv: Der Citan startet aktuell bei etwa 34.000 Euro, die T-Klasse bei rund 26.000 Euro. Für Mercedes offenbar aber zu wenig, um damit viel Geld zu verdienen.

Ab Mitte 2026 will Mercedes den Citan und die T-Klasse nicht mehr als Neuwagen verkaufen. Und das gilt nicht nur für die Verbrenner, sondern auch für die Elektro-Versionen (eCitan / EQT). In Zukunft dreht sich stattdessen alles um die Midsize- und Large-Vans. Für die kleineren Vans ist in der Strategie von Mercedes kein Platz mehr, obwohl sie vergangenes Jahr immerhin noch rund 28.500 Mal verkauft wurden. Teil der Wahrheit ist aber auch: Intern galt der Citan eh nicht als "echter" Mercedes, weil er auf der Plattform vom Renault Kangoo basiert. Das Auto basiert noch auf einer älteren Kooperation mit Renault, die inzwischen ausgelaufen ist.

Auch die A- und B-Klasse verschwinden

Es wird aber noch weiteren Mercedes-Modellen an den Kragen gehen. Schon vor ein paar Monaten hieß es ja, dass Mercedes auch am unteren Ende der klassischen Modellpalette sparen will. Nicht nur die A-Klasse wird eingestellt, sondern auch die B-Klasse läuft aus. Für 2023 gab's zwar noch ein Update, aber für die schmalere Geldbörse haben die Wagen bei Daimler keine Zukunft mehr. Schade eigentlich, oder was meint ihr?