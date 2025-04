Mercedes Vision V: Luxus pur – primär innen

Ab 2026 startet Mercedes mit der jetzt neu vorgestellten Van-Elektro-Plattform durch. Ziel ist es eine neue Ära für private Vans einzuläuten. Mit einer luxuriösen "Private Lounge" im Innenraum peilt Mercedes dabei das absolute Top-Segment an. Das Angebot soll von flexiblen Familien-Vans bis zu edlen VIP-Shuttles reichen. Und genau für diese Top-Liga haben die Entwickler aus Stuttgart jetzt den Vision V als Showcar vorgestellt: 'ne super luxuriöse Chauffeur-Limousine, die enorm viel Platz innen, Exklusivität und ein abgefahrenes digitales Erlebnis miteinander vereint.

Ein Van in der langen Ausführung: der Mercedes Vision V. / © Mercedes-Benz

Der knapp 5,50 Meter lange und fast zwei Meter hohe Vision V kommt mit einer automatisch aufgehenden Tür samt beleuchteter Trittstufe, einer aktivierbaren Glaswand zum Fahrerbereich und einem waschechten Lounge-Feeling dank feinstem Nappaleder und offenporigem Wurzelholz. Und das ist natürlich längst nicht alles, was an Exklusivität geboten wird: Vitrinen in den Seitenwänden, futuristische First-Class-Sitze, die man in Liegeposition bringen kann, und eine Mittelkonsole, die sich anpasst und ein Touchpad sowie einen ausklappbaren Schachtisch zu bieten hat. Der Radstand von über 3,50 Metern lässt schon anhand nackter Zahlen erahnen, wie viel Platz im Innenraum vorhanden sein muss.

Und sollte all das Beschriebene noch nicht reichen: Richtig abgefahren wird es im Innenraum zusätzlich mit dem 65-Zoll-Bildschirm, der auf Wunsch aus dem Boden fährt – 4K-Auflösung inklusive. Zusammen mit dem Dolby Atmos Soundsystem mit 42 Lautsprechern und Projektoren kommt Kino-Feeling der Extraklasse auf. Zocken ist natürlich auch drin, ein passender Controller liegt jederzeit parat. Und es gibt sieben verschiedene Erlebniswelten, die sich über das Display erleben lassen. Von Entertainment über Gaming bis Shopping – da ist für jeden was dabei. Die Fenster und die Trennwand? Könnt ihr bei Bedarf für ausreichende Privatsphäre blickdicht machen.

Luxus, wie man ihn sich in einem Van vorstellt: im Mercedes Vision V live zu erleben. / © Mercedes-Benz

Auch Fahrer und Beifahrer dürfen sich über Luxus freuen

Auch vorn im Cockpit für Fahrer und Beifahrer gibt es einen digitalen "Superscreen" mit drei Bildschirmen. Das Design außen ist aerodynamisch, mit einer tiefen Silhouette, kurzen Überhängen und schicken Lichtelementen. Eyecatcher sind die 24-Zoll-Felgen in den großen Radhäusern – mit beleuchteten Speichen, na klar. Wer seinen Reichtum zeigen möchte, benötigt ein solches Extra wahrscheinlich. Der neu interpretierte Kühlergrill hat auch beleuchtete Lamellen, und der Mercedes-Stern leuchtet stolz an der Front. Das ganze Design ist eine Mischung aus Tradition und Zukunft und verspricht eine mega Fahrspaß.

Und wisst Ihr, was an dem Konzept-Van noch besonders ist? Mercedes hat ein Solardach über die komplette Dachlänge verbaut. Die Solarzellen haben einen Wirkungsgrad von fast 25 Prozent und liefern über 500 Watt. Der Strom geht direkt in den Antrieb oder in die Batterie, wenn das Auto gerade steht. Im Jahresschnitt sollen mit Hilfe der kostenlosen Sonnenenergie pro Tag immerhin um die 2 Kilowattstunden zusammenkommen.

Dass Mercedes mit diesem Konzeptauto voll auf Luxus im Van-Segment setzt, ist übrigens keine Überraschung. Erst kürzlich wurde schließlich bekannt, dass die Marke mit Stern sich von Vans im Einsteigerbereich verabschieden will.