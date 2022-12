Meta Quest Pro für 1.799 Euro ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Ohne große Ankündigung kann ab sofort in Deutschland die Meta Quest 2 und Meta Quest Pro gekauft werden. Zwar hatte man nach einer Einigung mit dem Bundeskartellamt noch für dieses Jahr den Verkaufsstart der Quest 2 angekündigt, doch nun gibt es auch die nagelneue Meta Quest Pro hierzulande zu kaufen.

Next Pit TV

Nun darf auch Deutschland in die virtuelle Realität

Mark Zuckerberg erregte im Dezember 2020 die Aufmerksamkeit der deutschen Wettbewerbsbehörde, da die Meta Quest 2 nur in Verbindung mit einem Facebook-Konto in Betrieb genommen werden konnte. Daraufhin stellte der Konzern den Verkauf in Deutschland ein. Inzwischen schaffte man diesen Umstand aus der Welt, und ein Login findet ausschließlich mit einem Meta-Konto und unabhängig von Facebook statt.

Auch interessant: Meta Quest Pro offiziell

Somit kündigte der Konzern vor knapp 2 Wochen offiziell an, die Standalone-VR-Brille noch in diesem Jahr deutschen Kunden zum Kauf anzubieten. Gesagt getan und der offizielle Meta-Shop listet ab sofort die Meta Quest 2 für 449,99 Euro (128 GB). Das Modell mit 256 GB internem Speicher kostet 549,99 Euro. Das allein ist schon eine sehr erfreuliche Nachricht für sich.

Doch ein Blick in den Meta-Store zeigt auch eine Verfügbarkeit der jüngst präsentierten Meta Quest Pro. Okay, zugegeben mit 1.799,99 Euro kein Schnapper, aber das war ja bereits seit der Präsentation bekannt. Die Meta Quest Pro bietet zwei LCD-Displays mit einer Auflösung von 1.920 x 1.800 Pixel pro Auge. Als Antrieb dient der Snapdragon XR2 Gen 2 gemeinsam mit 12 GB RAM und 256 GB Programmspeicher.

Die Meta Quest Pro wird von dem Konzern als Mixed-Reality-Brille vertrieben, was bedeutet, dass das Headset durch RGB-Kameras Euch ein stereoskopisches Bild auf die Displays visualisiert.

Und? Hände hoch! Wer von Euch hat die Meta Quest Pro auf seinem Wunschzettel? Wer von Euch ist mit der VR bereits in Kontakt getreten? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.