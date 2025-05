Wenn es um angesagte Autos geht, gibt es echt viele Modelle. Aber kaum eine Klasse ist so hart umkämpft wie die der Kompakt-SUVs. Und genau da will MG jetzt kräftig mitmischen! Mit dem neuen MGS5 EV bringt die Marke ein City-SUV an den Start, das mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen will.

Falls Euch MG schon ein Begriff ist, liegt das vielleicht am MG3 oder MG4 – zwei E-Autos, die sich auf dem deutschen Markt ganz gut schlagen. Jetzt gibt es mit dem MGS5 EV ein neues Modell, das nicht nur einen guten Preis bietet, sondern auch eine solide Ausstattung für den Alltag. Ihr habt die Wahl zwischen drei Varianten – in zwei Batteriegrößen.

Akku & Reichweite

Das Basismodell bietet eine 49-kWh-Batterie (LFP), die Euch nach WLTP-Norm bis zu 340 Kilometer Reichweite bringt. Wer sich mehr Reichweite wünscht, nimmt die Comfort- oder Luxury-Variante mit einer 64 kWh großen NCM-Batterie, die auf bis zu 480 Kilometer (Comfort) bzw. 465 Kilometer (Luxury) kommt. Warum der Unterschied? Ganz einfach: Die Luxury-Version rollt auf schickeren 18-Zöllern, während die anderen Modelle auf 17-Zoll-Felgen unterwegs sind. Größere Reifen sorgen immer für eine niedrigere Reichweite.

Ladezeiten

Und die Ladeleistung? Beim Basismodell könnt ihr die Batterie unter optimalen Bedingungen in 24 Minuten von 10 auf 80 % laden – mit bis zu 120 kW. Die größere Batterie lädt mit maximal 139 kW, sodass ihr im Idealfall nach 28 Minuten wieder startklar seid, verspricht der Hersteller. Und wenn ihr an der Wallbox laden wollt? Dann stehen entweder 7 kW (Basismodell) oder 11 kW (mit größerem Akku) zur Verfügung. Kleiner Tipp am Rande: Eine Wärmepumpe ist nur in der Luxury-Version dabei, aber Vehicle-to-Load (V2L) gibt’s für alle Modelle.

MGS5 EV: In der Seitenansicht werden typische Proportionen eines Kompakt-SUV deutlich. / © MG

Leistung & Fahrspaß

Was der MGS5 EV auf der Straße leisten kann, hängt von der Batterie ab. Die Comfort- und Luxury-Varianten bringen Euch mit 170 kW (231 PS) in 6,3 Sekunden auf 100 km/h. Das Basismodell hat 125 kW (170 PS) und braucht dafür 8 Sekunden. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist bei 170 km/h (Basismodell) bzw. 190 km/h (Comfort & Luxury) Schluss. Dazu gibt es fünf Fahrmodi und eine Rekuperation beim Rollenlassen des E-Autos, die ihr in vier Stufen einstellen könnt.

Platz & Komfort

Das SUV ist 4,48 Meter lang und hat einen Radstand von 2,73 Metern. Ihr habt einen 453 Liter fassenden Kofferraum, dessen Raumvolumen sich bei umgeklappter Rückbank auf 1.441 Liter erhöht. Zum Vergleich: Der Kia EV3 (Test) schafft 460 / 1.251 Liter, der BYD Atto 3 (Test) kommt auf 440 / 1.338 Liter. Wer sich für die Luxury-Version entscheidet, bekommt außerdem für noch mehr Komfort eine elektrische Heckklappe.

Infotainment & Ausstattung

Im Innenraum gibt es einiges zu sehen: 10,25-Zoll-HD-Instrumentendisplay, einen 12,8-Zoll-Touchscreen und ein Audio-System mit vier Lautsprechern (in der Luxury-Version sechs). Auch schön: Die Luxury-Ausführung bietet eine 360-Grad-Kamera statt nur einer Rückfahrkamera, was gerade beim Rangieren für mehr Übersicht und eine geringere Unfallgefahr sorgt. Apple CarPlay & Android Auto? Klar, kabellos dabei! Umfangreiche Fahrerassistenzsysteme sind in allen Versionen des MGS5 EV serienmäßig.

Preis & Leasing

Und was kostet das Ganze? Der MGS5 EV mit 49-kWh-Akku startet bei 37.990 Euro – perfekt für Euch, wenn Ihr hauptsächlich in der Stadt unterwegs seid. Die Comfort-Variante mit 64-kWh-Akku startet ab 42.990 Euro, und die Luxury-Version gibt’s ab 44.990 Euro – inklusive Privacy-Verglasung und sechsfach elektrisch verstellbarem Fahrersitz. Sonderlackierungen kosten 650 Euro extra, und wenn Ihr lieber leasen wollt, startet das Ganze ab 259 Euro pro Monat.