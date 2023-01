MicroLED: Steroide für Apple Watch Ultra 2 und Samsung Galaxy Watch 6 Pro?

Die diesjährige Galaxy Watch 5 Pro überzeugt mit einer deutlich besseren Akkulaufzeit, als es der Vorgänger, die Samsung Galaxy Watch 4 in unserem ausführlichen Testbericht geboten hat. Samsung plant offenbar, diese bei seinen Smartwatches der nächsten Generation – also vermutlich der Samsung Galaxy 6 Pro – durch die Einführung eines Micro-LED-Displays weiter zu steigern. Vermutlich wird auch Apple dankbar das Technologie-Angebot von Samsung annehmen und schon nächstes Jahr bei der Apple Watch Ultra 2 ein solches Panel verbauen.

Micro-LED auf der Apple Watch Ultra 2 und der Samsung Galaxy Watch 6 Pro

Nicht nur TV-Hersteller verbauen in ihren Smart TVs die Micro-LED-Technologie. Aufgrund der vielen Vorteile von Micro-LEDs beginnen immer mehr Unternehmen OLED zugunsten des effizienteren und helleren Panels zu verwerfen.

Dazu passend: Die besten Smartwatches 2023

Wie die Kollegen von "SamMobile" aus einem unbekannten südkoreanischen Bericht zitieren, soll Apple den Nachfolger der Watch Ultra mit einem Micro-LED-Panel ausstatten, das das Wearable in vielerlei Hinsicht verbessern soll. Die Quelle fügte jedoch hinzu, dass das Update für Apples Premium-Uhrenlinie erst 2024 stattfinden wird.

Die Apple Watch Ultra hat ein OLED-Display / © NextPit

Eine weitere Behauptung aus Südkorea besagt, dass Samsung seine Smartwatches ebenfalls mit Micro-LED-Displays ausstatten will. Demnach will das Unternehmen als einer der größten Display-Hersteller die Technologie bereits in diesem Jahr oder 2024 in der Galaxy-Watch-Serie verbauen. Folgt man Samsungs Nomenklatur, würde das Micro-LED-Display mit der Galaxy Watch 6 Pro oder Galaxy Watch 7 Pro eingeführt werden.

Vorteile der Micro-LED

Neben der Helligkeit und dem Stromverbrauch ist die Micro-LED besonders langlebig. Display-Hersteller erwarten eine längere Lebensdauer im Vergleich zu der aktuell häufiger verbauten OLED- und Mini-LED-Technologie, da sie einen größeren Betriebstemperaturbereich haben.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Pro The Galaxy Watch 5 is now discounted on Amazon. Zur Geräte-Datenbank

Es ist jedoch immer noch unklar, was die versteckten Nachteile von Micro-LED sein könnten oder ob es überhaupt welche gibt. Es ist davon auszugehen, dass die Einführung dieser Technologie zu höheren Gerätepreisen führen wird.

Natürlich wollen wir von Euch wissen, was Ihr über Micro-LED-Panels denkt? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.