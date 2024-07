In der MediaMarkt-Tarifwelt findet Ihr zahlreiche Deals rund um den liebsten Begleiter des Menschen. Die Rede ist hier natürlich von spannenden Smartphone-Angeboten, wie etwa das neue Honor 200 Pro in Verbindung mit dem Super Select S unter Beweis stellt. Für gerade einmal 19,99 Euro monatlich bietet der Elektronikriese das Mittelklasse-Flaggschiff im Tarif-Deal an. Ob sich das lohnt und was Ihr vom Honor erwarten dürft, verraten wir Euch in diesem Tarif-Check.