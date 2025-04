Amazon bietet Euch aktuell ein Smartphone für unter 200 Euro, das zudem noch leistungsstark ist und einen richtig schönen Bildschirm mitbringt. Der Preisknaller stammt aus dem Hause Nothing und ist in einer speziellen Variante zum absoluten Bestpreis erhältlich. Warum Ihr jedoch unbedingt die Preise vergleichen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Der Hersteller ist nicht nur für seine ausgefallene Designs bekannt, sondern auch die günstigen Preise konnten schon viele Kunden überzeugen . Allerdings schien selbst diese Preispolitik noch etwas zu hoch für Nothing zu sein, wodurch sich das "CMF Phone" etabliert hat. Dabei handelt es sich um Mittelklasse-Smartphones mit Einsteigerpreisen. Die erste Variante davon, also das Nothing CMF Phone 1, gibt es jetzt für nur 179 Euro* bei Amazon.

Nothing CMF Phone 1: Mittelklasse-Smartphone zum Einsteigerpreis

Das Gerät kann auf vielen Ebenen direkt überzeugen. Ein 120-Hz-Display mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit schmückt die Vorderseite. Eingeschaltet kommt das klare Nothing OS 2.6 zum Vorschein, welches ohne Bloatware (DANKE!) auskommt. Unter der Haube versteckt sich zudem ein MediaTek Dimensity 7300, der mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher ziemlich überzeugt. Auch die gute Temperaturkontrolle, selbst beim Zocken, hat meinen Kollegen Antoine in seinem Test zum Nothing CMF Phone 1 überrascht.

Die Rückseite des CMF Phone 1 ist etwas Besonderes. / © nextpit

Das Highlight verbirgt sich hier allerdings auf der Rückseite. Nein, nicht das Kamera-System mit seiner 50-MP-Hauptlinse und Tiefensensor ist gemeint, sondern die modulare Rückenplatte. Ihr seid also nicht an die hier angebotene grüne Farbe des Handys gebunden, sondern könnt diese ganz einfach mit dem mitgelieferten Multifunktionswerkzeug austauschen. Einziger Nachteil: Die verschiedenen Varianten müsst Ihr Euch natürlich erst einmal bestellen. Außerdem gibt es noch Zubehör, wie etwa einen Kartenhalter, den Ihr auf der Rückseite anbringen könnt.

Darum lohnt sich der Preisvergleich

Wie bereits erwähnt, zahlt Ihr jetzt nur noch 179 Euro für das Nothing CMF Phone 1*. Damit reduziert Amazon den Preis um 25 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch im Netz gab es das grüne Smartphone bisher nicht günstiger. Ein genauerer Blick auf den Preisvergleich offenbart allerdings, dass Ihr hier nicht ganz so viel spart.

Denn das Modell mir oranger Rückenplatte gibt's für 189,29 Euro*. Die schwarze Variante kostet Euch 199 Euro*. Händler ist in beiden Fällen Amazon. Während Ihr das grüne Gerät so günstig wie noch nie erhaltet, gab es das aktuell teuerste Smartphone der Reihe bereits für 169 Euro. Fest steht also, dass Ihr hier zwar ein Schnäppchen macht, allerdings nicht den absoluten Bestpreis für das Gerät, sondern lediglich die Modellvariante, erzielt. Sind Euch die 10 Euro Unterschied allerdings egal, könnt Ihr hier ein richtig gutes Handy für weniger als 200 Euro schießen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nothing CMF Phone 1 zum Preis von weniger als 200 Euro interessant für Euch? Lasst es uns wissen!