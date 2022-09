200-Megapixel-Monster: Motorola präsentiert das Edge 30 Ultra

Motorola hat uns endlich eine globale Version des neuen Edge 30 Ultra offiziell vorgestellt. Das Smartphone mit der 200 Megapixel starken Hauptkamera wurde in China bereits als Moto X30 Pro veröffentlicht . NextPit verrät Euch alles über die insgesamt drei neuen Smartphones und die Irrsinnskamera.

Motorola bringt das Edge 30 Ultra mit 200-MP-Kamera für internationale Märkte

Das Edge 30 Fusion und das Edge 30 Neo sind günstigere, aber etwas leistungsschwächere Varianten.

200 Megapixel starke Hauptkamera

Motorola möchte der Konkurrenz erneut eine Nasenspitze voraus sein. Nach der Ankündigung des weltweit ersten Smartphones mit einer 200-MP-Kamera, bringt Motorola das Gerät sogar noch vor der Enthüllung des Pixel-Monsters Xiaomi 12T Pro auf den Markt. Das Motorola Edge 30 Ultra verfügt über ein dreifaches Kamerasystem.

Bei der riesigen 200-MP-Hauptkamera handelt es sich um den "ISOCELL HP1"-Bildsensor von Samsung. Bilder werden optisch stabilisiert und das Hauptmodul wird durch eine 50 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera und eine Telekamera ergänzt, die mit 12 Megapixeln auflöst. Die leistungsstarke Frontkamera bringt es auch auf eine sehr hohe Auflösung von bis zu 60 Megapixeln.

Per Pixel-Binning-Technologie werden 16 Pixel zu einem kombiniert und sorgen für 12-MP-Bilder. Zusätzlich könnt Ihr aber auch einen entsprechenden Modus nutzen, um Bilder mit tatsächlichen 200 MP zu knipsen Das Edge 30 Ultra nimmt außerdem 8K-Videos mit 30 FPS oder 4K-Videos mit bis zu 60 FPS auf.

Das Motorola Edge 30 Ultra verfügt über ein curved OLED-Display. / © Motorola

Auf der Vorderseite befindet sich ein 6,67 Zoll großes, gebogenes Full-HD-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz, das von Gorilla Glass 5 geschützt wird. Das Gerät ist nach IP57 wasserdicht und verfügt über einen Fingerabdruckscanner auf dem Bildschirm. Unter der Haube steckt der "Snapdragon 8+ Gen 1"-Chipsatz von Qualcomm. Zum 5G-SoC gesellen sich 12 GB RAM und bis zu 256 GB Speicherplatz.

Was den Akku angeht, so unterstützt das Smartphone 125 W Turbo-Ladung, 50 W kabelloses Laden und Reverse Wireless Charging. Laut Motorola reicht eine 7-minütige Aufladung des 4610-mAh-Akkus für einen ganzen Tag aus.

Motorola Edge 30 Fusion und Neo

Bei den weiteren 5G-Smartphones von Motorola, die der Hersteller heute präsentierte, handelt es sich um das Edge 30 Fusion und das Edge 30 Neo. Ersteres verfügt über einen Snapdragon 888+ und ein 50-MP-Dreifachkamerasystem, das sogar 8K-Videos aufnimmt. Die Selfie-Kamera löst "nur noch" mit 32 Megapixeln auf, den On-Screen-Scanner im 6,5-Zoll-OLED-Display mit 144 Hz gibt es hier aber auch. Dank Gorilla Glass 5 ist das Display geschützt und das Smartphone ist nach IP52 wasserdicht. Schließlich wurde die Akkukapazität auf 4400 Milliamperestunden reduziert.

Die neuen Motorola Edge 30 Fusion und Edge 30 Neo. / © Motorola

Das Motorola Edge 30 Neo ist das günstigste Modell des Android 12 Trios. Überraschenderweise verfügt es über ordentliche Spezifikationen, wie ein 6,28-Zoll-OLED-Panel, eine 64-MP-Dualkamera, einen Snapdragon 695 und eine 8-GB/128-GB-Konfiguration. Der Akku hat zudem eine Kapazität von 4020 Milliamperestunden, und kann mit 68 W kabelgebunden und drahtlos mit 5 W aufgeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit der Motorola Edge 30 Serie

Der Preis für das Motorola Edge 30 Ultra mit 12/256 GB liegt bei 900 €, während das Edge 30 Fusion und das Edge 30 Neo für 600 € beziehungsweise 370 € erhältlich sein werden. Die beiden größeren Edge-30-Modelle können in Kürze in Europa und Lateinamerika vorbestellt werden. Sobald es entsprechende Angebote gibt, findet Ihr sie natürlich auf NextPit. Ob die Geräte auch den Weg in die USA finden, bleibt allerdings offen.