Motorola präsentiert heute global drei neue Edge-Smartphones

Es ist fast schon ein wenig skurril: Motorola wird heute Abend drei neue Edge-Smartphones präsentieren – das gibt man mehr oder weniger auf seinem deutschen Twitter-Kanal bekannt. Doch offiziellen Informationen zufolge wird es keinen Livestream zu dem Launch-Event in Mailand geben. Dabei wird man mit Sicherheit heute Abend das erste Smartphone weltweit mit einer 200-Megapixel-Kamera präsentieren.

Motorola präsentiert heute Abend drei neue Edge-30-Smartphones

Motorola präsentiert die Edge-30-Serie. / © Motorola

Motorola präsentiert uns unter dem Motto „Find your edge“ heute Abend um 20:00 Uhr deutscher Zeit drei neue Edge-30-Modelle. Um etwas mehr ins Detail zu gehen, können wir die erwarteten Kandidaten auch genauer benennen. Denn so geheim sind sie am Ende doch nicht, da sie ihren Auftritt im Heimatland China bereits Mitte August hatten. Dort wurden das Moto X30 Pro, S30 Pro und das Foldable moto razr 2022 präsentiert. Das im Clamshell-Design faltbare Smartphone wird aber wohl heute Abend nicht seinen globalen Auftritt feiern.

Stattdessen erwarten uns das Moto X30 Pro und S30 Pro, sprich: das erste Smartphone mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera. Auf den hiesigen Markt werden diese Modelle vermutlich unter den Namen Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Neo und Edge 30 Ultra kommen. Das Trio wird wohl das gesamte Spektrum abdecken: vom Snapdragon 8+ Gen 1 über einen Snapdragon 888+ bis hin zum Snapdragon 695 bietet uns Motorola für jeden Geldbeutel und für jeden Performance-Anspruch das passende Android-Smartphone.

Wer sich gerade ein wenig wundert – exakt: vor knapp einem halben Jahr hat uns die Lenovo-Tochter bereits das Motorola Edge 30 Pro mit einem Snapdragon 8 Gen 1 präsentiert. Nun will man wohl die Serie vervollständigen. Wir lassen uns also heute Abend überraschen und werden spätestens morgen über die Neuvorstellung der drei neuen Motorola-Edge-30-Modelle berichten.