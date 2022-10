Motorola Rollable: Smartphone-Konzept auf der Lenovo Tech World präsentiert

Zwar ist die Erfindung eines "Rollables" nicht gänzlich neu, doch LG hat sein fertiges Android-Smartphone nie in den Handel gebracht. Nun versucht sich die Lenovo-Tochter mit einem Motorola Rollable. Auf der Tech World 2022 präsentierte das Unternehmen das funktionstüchtige Konzept-Smartphone.

Next Pit TV

Motorola Rollable scheint Serienreife zu haben

Ein Smartphone dessen Display sich scheinbar unsichtbar in der Diagonale vergrößert´, dürfte wohl das nächste große Ding nach den Foldables werden. Ein Foldable hat zwar auch den Ansatz aus einem Smartphone möglichst ein Tablet zu zaubern, der Nachteil ist aktuell aber noch die Gehäusedicke, welches das faltbare Device zu einem echten "Klopper" in der Hosentasche mutieren lässt. Antoine testet aktuell das Xiaomi Mix Fold 2, welches ja als das "dünnste" Foldable gilt. Die Idee der Rollables ist da vom Formfaktor schon deutlich komfortabler. Das Gerät ist im zusammengerollt sehr klein und trotzdem verhältnismäßig dünn. So besitzt das Motorola Rollable im Urzustand gerade einmal ein 4 Zoll kleines pOLED-Display, welches sich jedoch auf Knopfdruck bis auf eine Diagonale von 6,5 Zoll ausfahren lässt.

Auch interessant: Die besten faltbaren Smartphones 2022

Zugegeben, die Idee eines Rollables kennen wir bereits von Oppo und TLC. Und natürlich ganz prominennt von LG, welche das Rollable bereits in Serie produziert hatten. Leider trat das südkoreanische vor dem Verkaufsstart zurück, weswegen die LG Rollables unter der Führungsebene verteilt wurde. Einen kleinen aber feinen Unterschied gibt es aber: Das Motorola Rollable ist das einzige Android-Smartphone, welche sich vertikal vergrößert. LG, Oppo und TLC ihre Prototypen vergrößerten sich horizontal – also seitlich und nicht nach oben.