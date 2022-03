MWC 2022: Tag 3 im Video-Recap – Die B-Seite der Barcelona-Show!

Wir haben das Ende eines weiteren Mobile World Congress erreicht. Nach der Absage 2019 und einem von Zweifeln geprägten Comeback 2021 verliert der MWC an Relevanz. Aus diesem Grund gab es am dritten Tag des MWC 2022 wenig Neues zu sehen. Mein Kollege Benjamin Lucks und ich haben uns daher in die Messehallen begeben, um ein wenig die "B-Seite" der Veranstaltung zu genießen.

In unserem Recap-Video zum Tag 3 des MWC 2022 zeigen wir Euch einige der Roboter, die auf der Messe zu sehen waren. Leider haben wir die Präsentation von Boston Dynamics verpasst. Dafür ist zum Glück Xiaomis Cyberdog aus seinem Ladeschlaf aufgewacht. Wir hatten auch die Gelegenheit, den Barkeeper-Roboter in Aktion zu sehen und vieles mehr.

Ein weiteres cooles Erlebnis war die Fahrt mit einer virtuellen Simulator-Achterbahn. Diese Art von Produkt ist nicht neu, aber der Hype um das Metaverse macht es spannend, dass viele Unternehmen an solchen Simulatoren arbeiten. Wir sind jetzt schon gespannt, was der MWC 2023 in dieser Hinsicht für uns bereithält.

Bevor wir uns von der Messe verabschiedeten, konnten wir noch einige Punkte abhaken.. Zum Beispiel konnten wir mit Unternehmen sprechen, die Smartphone-Zubehör herstellen und teilweise erstaunlich innovative Ideen haben. IMStick ist so ein kreatives Unternehmen, das eine Art Ständer produziert, der an der Rückseite des Smartphones befestigt wird. Auf diese Weise könnt Ihr das Handy aufstellen oder hinhängen.

Schon jetzt denken wir in der Redaktion über den nächsten MWC und generell die nächsten Tech-Events nach. Im Namen unseres Teams möchte ich mich bei der gesamten NextPit-Community dafür bedanken, dass sie unsere Messe-Berichterstattung verfolgt hat. Und natürlich möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Euch nach Eurer Meinung zum MWC 2022 zu fragen: Was hat Euch beim MWC in Barcelona am meisten gefallen?