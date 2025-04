Nächster Schritt: VW bringt Robo-Taxi auf die Straße

Seit einigen Jahren werden autonome Autos auf öffentlichen Straßen getestet. In Städten wie San Francisco gehörten Robotaxis der Unternehmen Waymo, einer Google- respektive Alphabet-Tochter, und Cruise über einen längeren Zeitraum zum Straßenbild – nicht immer ohne Zwischenfälle. Dennoch schreitet die Entwicklung rasant voran. Nun will auch Uber aktiv am Zukunftsmarkt autonomer Mobilität teilhaben.

Volkswagen und Uber schmieden Partnerschaft

Auf der Website von Moia, einer Marke des Volkswagen-Konzerns, wurde kürzlich verkündet, dass VW und Uber eine strategische Kooperation eingegangen sind. Ziel ist es, autonome ID. Buzz-Modelle in die Uber-Plattform zu integrieren. Der ID. Buzz AD ist dabei nicht nur ein vollelektrischer Bus, sondern zudem vollständig autonom unterwegs und soll künftig als Taxi eingesetzt werden.

Der Start der ersten Testfahrten ist für Ende 2025 in Los Angeles geplant. In der Anfangsphase sollen geschulte Sicherheitsfahrer an Bord sein, um in Gefahrensituationen eingreifen zu können. Bereits ab 2026 ist zudem ein kommerzieller Betrieb vorgesehen. „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf dem Weg zur autonomen Mobilität und unterstreicht das gemeinsame Engagement von Volkswagen und Uber für die Zukunft des Verkehrs“, sagt Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. Langfristig soll die Partnerschaft mindestens zehn Jahre bestehen und die Zahl der autonomen ID. Buzz AD-Fahrzeuge auf mehrere Tausend anwachsen.

Wie steht es um autonomes Fahren in Deutschland?

Bereits Ende 2023 beförderte der ID. Buzz AD erste Fahrgäste auf deutschem Boden – allerdings nur im Rahmen der IAA. Der ADAC lobte die Fahrt als sicher, größtenteils störungsfrei und erstaunlich routiniert. Schon damals hatte Volkswagen angekündigt, den Sci-Fi-Bus spätestens 2026 auf deutschen Straßen einzusetzen; und zwar in Hamburg.

Ob dieses Vorhaben wie geplant umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Denn obwohl der ID. Buzz AD viele Merkmale des höchsten Autonomie-Levels 5 aufweisen soll, hatte er dieses Niveau vor einem Jahr offiziell noch nicht erreicht. Volkswagen sprach damals explizit von Level 4.