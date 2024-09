Netflix-Abo deutlich günstiger: So spart Ihr bares Geld mit waipu.tv

Netflix hat das Account-Sharing verboten und so ist es deutlich schwerer, außerhalb des eigenen Zuhauses mit anderen Menschen ein gemeinsames Streaming-Konto zu nutzen. Glücklicherweise gibt es im Internet einige Möglichkeiten, um günstig an ein eigenes Abonnement zu kommen. Ein ganz besonders spannendes Angebot, ohne VPN und Co., haben wir für Euch bei waipu.tv gefunden.

Während Euch viele Spar-Tricks für Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ in legale Grauzonen abtauchen lassen, sichert Ihr Euch hier 12 Monate Netflix ganz offiziell günstiger – komplett ohne VPN oder andere Tools. Bei waipu.tv ist nämlich Party-Stimmung angesagt. Der Streaming-Anbieter feiert Geburtstag und bietet ziemlich alle Tarife mit einem Rabatt von 50 Prozent an. Interessant wird das Ganze vor allem dadurch, dass auch die Bundles mit Netflix reduziert erhältlich sind.

Affiliate Angebot waipu.tv Sichert Euch die Tarife jetzt mit 50 Prozent Rabatt!

So gibt’s die Netflix-Abos besonders günstig

Schauen wir uns zunächst mal die Kosten von Netflix selbst an. Wenn Ihr das Streaming-Abo einzeln bucht, zahlt Ihr für die Standard-Mitgliedschaft mit Werbung monatlich 4,99 Euro. Für die Version ohne Werbung fallen hingegen 13,99 Euro an, während die Premium-Mitgliedschaft – welche Euch 4K-Auflösungen und bis zu vier Streams gleichzeitig ermöglicht – mit 19,99 Euro pro Monat kostet.

Schauen wir uns die waipu-Angebote an, wird schnell klar, dass Ihr hier richtig sparen könnt. Das Bundle mit dem Netflix-Standard-Abo (ohne Werbung) kostet hier nämlich lediglich 12,74 Euro – Ihr spart also bereits 1,25 Euro pro Monat. Für das Paket mit Netflix Premium zahlt Ihr währenddessen nur 15,74 Euro und spart somit sogar 4,25 Euro pro Monat. Das klingt zunächst vielleicht nicht nach viel, über die Laufzeit von 12 Monaten ist so aber eine Ersparnis von immerhin 51 Euro möglich.

Um die verschiedenen Netflix-Angebote zu finden, müsst Ihr etwas auf die Suche gehen. Zunächst wählt Ihr beim Standard-Bundle den Punkt „Zum Angebot“. Anschließend wird Euch auch der Deal mit der Premium-Mitgliedschaft angezeigt. Wenn Ihr nur Interesse am Netflix-Abo habt, lohnt sich der Deal mit Blick auf die Kosten definitiv. Zusätzlich bekommt Ihr auch noch das umfangreiche TV-Streaming-Paket von waipu.tv on top. Warum dies ein echter Mehrwert sein kann, zeigen wir Euch jetzt.

waipu.tv – Der Anbieter für Pay-TV-Fans

waipu.tv ist nämlich die perfekte Alternative zum herkömmlichen Fernsehen oder teuren HD+-Karten. Der Dienst bietet Euch Zugriff auf 280 TV-Sender, wovon ganze 266 in HD gestreamt werden können. Und hierzu zählen keinesfalls nur öffentlich-rechtliche Programme, sondern auch private Sender wie ProSieben, Sat.1 und viele mehr. Zusätzlich habt Ihr ebenso Zugriff auf diverse Pay-TV-Sender: SYFY HD, WB Comedy HD, National Geographic, Eurosport2 HD und zahlreiche mehr sind Teil der Mitgliedschaft. Hinzu kommt noch eine Mediathek mit 30.000 Serien und Filmen auf Abruf sowie eine praktische Pause- und Neustart-Funktion.

Perfect Plus im Check Eigenschaft waipu.tv Perfect Plus Sender 280 HD-Sender 266 On-Demand 30.000 Filme und Serien bei waipu.tv Aufnahmespeicher 100 Stunden Gleichzeitige Streams 4 Mindestlaufzeit 12 Monate Zum Angebot*

Ein großer Vorteil von waipu.tv ist obendrein, wie leicht zugänglich Euch das Ganze gemacht wird. Egal, ob auf dem Smartphone und Tablet, im Browser am PC, direkt über den Smart-TV oder einen FireTV-Stick. Zusätzlich könnt Ihr mit bis zu vier Geräten gleichzeitig auf den Dienst zugreifen, wodurch Ihr etwa Eure ganze Familie im Haushalt mit dem TV-Programm versorgt.

Darum lohnt sich das waipu-Angebot für Euch

Die aktuellen Geburtstagsangebote sind daher die optimale Gelegenheit, um TV-Streaming via waipu.tv eine Chance zu geben. Immerhin bekommt Ihr den Dienst im Bundle mit Netflix quasi kostenlos dazu – und das Netflix-Abo gibt’s im direkten Vergleich ebenfalls günstiger. Die Angebote gelten übrigens noch bis zum 30. September und sind sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden verfügbar. Wollt Ihr also nicht unnötig mehr für Netflix zahlen, solltet Ihr hier unbedingt reinschauen.

Eine Sache müsst Ihr allerdings beachten: Nach Ablauf der 12 Monate fallen wieder die normalen Preise an, wodurch Ihr nicht mehr günstiger ans Netflix-Abo kommt. Zu diesem Zeitpunkt könnt Ihr aber natürlich problemlos kündigen und Euch nach einem neuen Schnäppchen umsehen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist waipu.tv in dieser Kombination interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!