Netflix, Amazon & Disney+: Alle Film- und Serien-Neustarts der Woche

In dieser Woche starten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 40 Filmen und Serien. Die drei Streaming-Dienste kündigen unter anderem Highlights wie Paper Girls, The Flight Attendant, Uncoupled und Killing Gunther an. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

In der aktuellen Woche vom 25. bis 31. Juli streamen Netflix-Nutzer unter anderem die neue Dramedy-Serie Uncoupled mit Neil Patrick Harris (u.a. How I Met Your Mother) und die Action-Miniserie Keep Breathing. Abseits davon starten drei interessante Dokumentationen: Streetfood USA, Der meistgehasste Mann im Internet und ein Blick auf die Karriere der kanadischen Pop- und Country-Sängerin Shania Twain. Kinder und Junggebliebene können sich zudem auf Oggy und die Kakerlaken, die Teenie-Serie Di4ries und den Anime Detektiv Conan: Zero's Tea Time freuen.