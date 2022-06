Netflix, Amazon & Disney+: Die neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ veröffentlichen in dieser Woche mehr als 35 neue Filme und Serien. Zu den Highlights zählen Ms. Marvel, Hustle, Peaky Blinders und How I Met Your Father. In diesem Artikel findet ihr alle Neustarts im Überblick.

In der Woche vom 6. bis 12. Juni 2022 können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf die sechste Staffel von Peaky Blinders und Adam Sandlers neue Sport-Drama Hustle freuen. Außerdem sieht man eine Doku über das Geiseldrama von Gladbeck und ein Tribut auf den Anfang des Jahres verstorbenen Schauspieler Bob Saget. Die US-Comedians Bill Burr und Amy Schumer gehen zudem mit neuen Comedy-Specials auf Sendung. Amazon bietet für Prime-Mitglieder hingegen die zweite Staffel von Fairfax, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und die Lethal Weapon-Filmreihe zum Streamen an.

Disney+ könnte im Vergleich dazu in dieser Woche die Nase vorn haben. Nicht nur starten neue Folgen von Big Sky und ein Kardashian-Special, im Mittelpunkt stehen vor allem die neuen Serien Ms. Marvel und How I Met Your Father. Ein Großteil der Neuheiten startet bereits am 8. Juni. Darüber hinaus sieht man die US-Teenie-Komödie The Girl Next Door und eine Pixar-Doku über die Entstehung von Buzz Lightyear. Wer darüber hinaus ein Abo bei Apple TV+ sein Eigen nennt, kann ab Freitag (10. Juni) die dritte Staffel der Sci-Fi-Serie For All Mankind streamen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 23

My Liberation Notes ab 6. Juni

Action Pack: Staffel 2 ab 6. Juni

Bill Burr Presents: Friends Who Kill ab 6. Juni

That's My Time with David Letterman ab 7. Juni

Befruchtet ab 8. Juni

Hustle ab 8. Juni

Sei lieb - Bete und gehorche: Miniserie ab 8. Juni

Gladbeck: Das Geiseldrama ab 8. Juni

Rhythm + Flow: Nouvelle École ab 9. Juni

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte ab 9. Juni

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute ab 10. Juni

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham: Staffel 6 ab 10. Juni

Trees of Peace ab 10. Juni

Hühnerhase und der Hamster der Finsternis ab 10. Juni

First Kill ab 10. Juni

Rein privat ab 10. Juni

Amy Schumer's Parental Advisory ab 11. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 23

Das Mädchen mit dem Diamantenohrring ab 6. Juni

Lethal Weapon, Tei 1, 2, 3 und 4 ab 7. Juni

Beckenrand Sheriff ab 9. Juni

Im Auge des Sturms ab 10. Juni

Guilty Minds - Staffel 1 ab 10. Juni

Fairfax - Staffel 2 ab 10. Juni

Never Rarely Sometimes Always ab 11. Juni

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ab 12. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 23

Ms. Marvel ab 8. Juni

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffel 5 ab 8. Juni

Liebe und andere Köstlichkeiten - Staffel 1 ab 8. Juni

How I Met Your Father - Staffel 1 ab 8. Juni

Big Sky - Staffel 2 ab 8. Juni

Der Herzensbrecher - Staffel 1 ab 8. Juni

American Housewife - Staffel 5 ab 8. Juni

The Kardashians - An ABC News Special ab 10. Juni

Die Chance auf Glück ab 10. Juni

Verlockende Falle ab 10. Juni

The Girl Next Door ab 10. Juni

Legende ab 10. Juni

Plan B ab 10. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear ab 10. Juni

Welche Inhalte könnt Ihr bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ empfehlen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!