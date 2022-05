Netflix, Prime Video & Disney+: Das sind alle Highlights der Woche

In der zweiten Mai-Woche schicken Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video 30 neue Filme und Serien ins Rennen. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Senior Year, The Lincoln Lawyer und Sha­zam. Wir zeigen euch alle Neustarts dieser Woche im Überblick.

Zwischen dem 9. und 15. Mai 2022 kann vor allem Netflix mit seinen Eigenproduktionen und exklusiven Inhalten überzeugen. Unter anderem gehen die Workin' Moms in die sechste Staffel und mit Senior Year zeigt man eine Feelgood-Komödie mit Rebel Wilson. Mit The Lincoln Lawyer nimmt man zudem die Serienadaption von "Der Mandant" - allerdings ohne Matthew McConaughey - in sein Programm auf. Abschließend gibt es neue Folgen von Deadwind und Brotherhood zu sehen.