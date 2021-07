Zum Wochenende: Neue Filme und Serien bei Netflix, Prime Video & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 40 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights der Video-Streaming-Dienste gehören dabei unter anderem The Green Mile, Sky Rojo, X-Men: Dark Phoenix und das Making-of zur Marvel-Serie Loki.

Vom 19. bis 25. Juli 2021 ist Netflix den Konkurrenten Prime Video und Disney+ zwar zahlentechnisch unterlegen, kann dafür aber mit einigen Streaming-Highlights punkten. Unter anderem sehen Abonnenten die zweite Staffel von Sky Rojo und den ersten Teil der neuen He-Man-Serie Masters of the Universe: Revelation. Die zweite Staffel der sehenswerten Dokumentation "Das waren unsere Kinojahre" gewährt außerdem einen Blick auf zurückliegende Kultfilme wie Jurassic Park, Zurück in die Zukunft, Pretty Woman und Forrest Gump.

Amazon Prime Video setzt hingegen auch in dieser Woche auf viele Lizenztitel, darunter die Mystery-Thriller-Serie Emergence mit Allison Tolman (u.a. Fargo) und Blockbuster wie Capone, The Green Mile, Mamma Mia! und Milk. Mitglieder von Disney+ und dem in diesem Jahr eingeführten Star-Channel können sich außerdem auf "Gemeinsam unbesiegbar" freuen, dem Making-of zur beliebten Marvel-Serie Loki. Ebenso starten X-Men: Dark Phoenix, sieben Staffeln von Last Man Standing, Why Him? mit James Franco und Bryan Cranston sowie Glee on Tour: Der Film.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 29)

Finger weg! (Brasilien) Teil 1 ab 21. Juli

Sexy Beasts ab 21. Juli

Trolljäger: Das Erwachen der Titanen ab 21. Juli

Words Bubble Up Like Soda Pop ab 22. Juli

Blood Red Sky ab 23. Juli

Eine Handvoll Worte ab 23. Juli

Fondeados ab 23. Juli

Kingdom: Ashin of the North ab 23. Juli

Sky Rojo: Staffel 2 ab 23. Juli

Masters of the Universe: Revelation ab 23. Juli

Filme - Das waren unsere Kinojahre: Staffel 2 ab 23. Juli

A Second Chance: Rivals! ab 23. Juli

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 29)

Capone ab 19. Juli

Come Away ab 19. Juli

Fabricated City ab 19. Juli

Hot Dog ab 19. Juli

Zeiten ändern dich ab 19. Juli

The Green Mile ab 20. Juli

Störche - Abenteuer im Anflug ab 21. Juli

The Last Samurai ab 21. Juli

Speed Racer ab 21. Juli

Ema ab 22. Juli

The Courier ab 22. Juli

Der Gott des Gemetzels ab 23. Juli

The Thing ab 24. Juli

Mamma Mia! ab 24. Juli

Shoot ´Em Up ab 25. Juli

Milk ab 25. Juli

Emergence - Staffel 1 ab 26. Juli

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 29)

Scott & Huutsch - Staffel 1 ab 21. Juli

Behind the Attraction - Staffel 1 ab 21. Juli

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Making-of zu LOKI ab 21. Juli

Stuntman (Dokumentation) ab 23. Juli

X-Men: Dark Phoenix ab 23. Juli

Glee on Tour - Der Film ab 23. Juli

Ich, beide und sie ab 23. Juli

Last Man Standing - Staffel 1-7 ab 23. Juli

The Dominican Dream (ESPN) ab 23. Juli

There's no Place like Home (ESPN) ab 23. Juli

Why Him? ab 23. Juli

Year of the Scab (ESPN) ab 23. Juli

Hip Hop Uncovered - Staffel 1 ab 23. Juli

Dieser Inhalt kommt von unserem Partner WinFuture und ist am Montag, 19.07.2021 unter dem Titel "Netflix, Prime Video & Disney+: Die neuen Serien und Filme der Woche" erschienen. Hat er Euch gefallen? Dann schaut doch bei unseren lieben Kollegen von WinFuture vorbei und findet weitere großartige Inhalte wie diesen!