Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im Oktober 2021

Neben einer großen Auswahl an Netflix-Blockbuster kann sich auch das Disney+-Programm im Oktober 2021 sehen lassen. Der Micky-Maus-Konzern zeigt mehr 80 Filme und Serien. Highlights: The Gloaming, Books of Blood, Unter den Sternen und Black Widow für alle Mitglieder.

Abonnenten von Disney+ können sich im kommenden Monat vor allem auf die Freigabe von Black Widow freuen. Der Marvel-Streifen war bisher nur mit Aufpreis im VIP-Zugang zu sehen und wird nun in das für alle verfügbare Streaming-Lineup aufgenommen. Ebenso stehen die erste Staffel der Comedy-Serie Reservation Dogs, erste Folgen der The D'Amelio Show mit den Influencer-Geschwistern Charli und Dixie D'Amelio und das Disney Star-Original Books of Blood bereit. Exklusiv nimmt Disney+ zudem The Gloaming auf, eine ABC-Serie (Drama-Mystery), die im letzten Jahr bereits auf MagentaTV gestartet ist.

Weiterhin veröffentlicht der Video-Streaming-Dienst neue Lego Star Wars Gruselgeschichten und zeigt eine sechsteilige Dokuserie mit Einblicken in die Welt der NASA - "Unter den Sternen". Freunde der Muppets kommen mit Haunted Mansion ebenfalls auf ihre Kosten und ab dem 13. Oktober ist zudem die Anthologie-Serie Just Beyond mit acht Teilen zu sehen. Episoden-Nachschub gibt es abschließend für What If…?, Chip und Chap, Bobs Burgers, The Walking Dead, American Horror Stories und Y: The Last Man.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Oktober 2021

LEGO Star Wars Gruselgeschichten ab 1. Oktober

Dino-Duell: Kampf der Giganten (National Geographic) ab 1. Oktober

Der Koks-König (National Geographic) ab 1. Oktober

Hai vs. Hai (National Geographic) ab 1. Oktober

Spin - Finde deinen Beat (Disney) ab 1. Oktober

Scott & Huutsch - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

What If…? - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Facing... - Staffel 1 (National Geographic) ab 6. Oktober

Black Widow (Für alle Abonnenten) ab 6. Oktober

Chip und Chap: Das Leben im Park - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Unter den Sternen - Staffel 1 ab 6. Oktober

Krieg und Terror - In der Hölle Syriens (National Geographic) ab 8. Oktober

Muppets Haunted Mansion ab 8. Oktober

Just Beyond - Staffel 1 ab 13. Oktober

Hacking The System - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Raubtiere hautnah - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Die Havarie der Costa Concordia (National Geographic) ab 15. Oktober

Muslimbruderschaft (National Geographic) ab 15. Oktober

Disney Insider - Staffel 1, Weitere Episoden ab 20. Oktober

Evolution der Technik - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

No Man Left Behind - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde - Staffel 1 (Disney) ab 20. Oktober

American Blackout (National Geographic) ab 22. Oktober

Mine Kings: Die Edelstein-Jäger - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

Clans der Raubtiere - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

The Lion Ranger - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

Welche Filme und Serien kennt Ihr schon und welche könnt Ihr empfehlen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!