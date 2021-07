Neu auf Disney+ & Star: Das sind die Filme und Serien im August 2021

Auch im nächsten Monat fokussiert sich der Micky-Maus-Konzern auf den im Februar eingeführt Star-Channel, auf dem man mittlerweile nahezu alle namhaften Filme und Serien veröffentlicht, die sich nicht an Kinder richten. Dabei sieht man im August hier gleich drei Eigenproduktionen. Mit Vacation Friends startet eine neue Komödie mit John Cena und Lil Rel Howery nebst der Comedy-Krimi-Serie Only Murders In The Building mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short und einer Dokumentation über Paul McCartney. Ebenso wird "Cruella" Ende August für alle Abonnenten verfügbar sein.

In Hinsicht auf neue, zeitexklusive Lizenztitel konnte sich Disney+ außerdem Blockbuster wie Empire (Staffeln 1-3), die Wall Street-Filme, 127 Hours, Good Bye Lenin!, Walk the Line und Terminator: Dark Fate sichern. Weiterhin sieht man die erste Staffel von Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew nebst der zweiten Season von Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Exklusiv bringt man am 11. August abschließend die erste Zeichentrickserie der Marvel Studios auf die Abspielgeräte seiner Kunden. "What if…?" konzentriert sich auf verschiedene Helden aus dem MCU und wird mit bekannten Synchronsprecher besetzt.

Im unteren Teil dieses Artikels findet ihr die vollständige Auflistung aller neuen Filme, Serien und Dokus bei Disney+ und Star, die im kommenden Monat starten.

Neue Filme und Serien auf Disney+ im August 2021

Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew - Staffel 1 (Disney) ab 4. August

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Marvel Studios LEGENDS - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Monster bei der Arbeit - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Scott & Huutsch - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Walt Disney Animation Studios: "Kurzschluss" Experimentalfilme - Staffel 2 ab 4. August

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 6. August

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 6. August

What If…? - Staffel 1 ab 11. AugustTagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Staffel 2 ab 18. August

Tierisch gute Erziehung - Staffel 1 ab 18. August

Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian - Staffel 2 ab 25. August

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 11, 12, 16-18 (National Geographic) ab 25. August

When Sharks Attack - Staffel 6 (National Geographic) ab 25. August

Cruella (Für alle Abonnenten) ab 27. August

Neue Filme und Serien im Star-Channel im August 2021

Grey's Anatomy, Staffel 17 - Weitere Folgen ab 4. August

Seattle Firefighter, Staffel 4 - Weitere Folgen ab 4. August

Good Trouble - Staffel 1 + 2 ab 4. August

Love, Victor - Staffel 2 - Weitere Folgen ab 6. August

Bobs Burgers - Staffel 10 ab 6. August

Joy - Alles außer gewöhnlich ab 6. August

Mein Vetter Winnie ab 6. August

Romy und Michele - Alle Macht den Blonden ab 6. August

Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief ab 6. August

That Thing You Do! ab 6. August

9-1-1: Lone Star - Staffel 1 ab 11. August

American Housewife - Staffel 1-3 ab 11. August

Criminal Minds: Team Red - Staffel 1 ab 11. August

Anna und der König ab 13. August

Bad Times at the El Royale ab 13. August

Black Widow (1987) ab 13. August

Das Verschwinden - Staffel 1 (BETA- Film) ab 13. August

Tödliche Geheimnisse Teil 1 (BETA-Film) ab 13. August

Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt (BETA-Film) ab 13. August

Good Bye Lenin! (BETA-Film) ab 13. August

Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! (Constantin Film) ab 13. August

Empire - Staffel 1-3

Tyrant - Staffel 1-3 ab 18. August

127 Hours ab 20. August

Der Club der singenden Metzger (Constantin Film) ab 20. August

Die Neue Zeit (Constantin Film) ab 20. August

Die Protokollantin (Constantin Film) ab 20. August

Sissi (Erma-Film) ab 20. August

Sissi - Die junge Kaiserin (Erma-Film) ab 20. August

Terminator: Dark Fate ab 20. August

Akte X - Staffel 10 ab 25. August

Blutrote Hochzeit - Staffel 1 (BETA-Film) ab 25. August

Breeders - Staffel 1 ab 25. August

Devs ab 25. August

Salamander - Staffel 1 (BETA-Film) ab 25. August

Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe (BETA-Film) ab 27. August

Volcano: Heißer als die Hölle ab 27. August

Was nützt die Liebe in Gedanken (BETA-Film) ab 27. August

Walk the Line ab 27. August

Wall Street (1987) ab 27. August

Wall Street: Geld schläft nicht ab 27. August

Vacation Friends ab 27. August

Only Murders In The Building - Staffel 1 ab 31. August

