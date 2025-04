Hyundai IONIQ 6 (2025): Noch sportlicher!

Wir haben den Hyundai IONIQ 6 ja schon als "heißen Feger" im Test gehabt. Und mit einem Facelift vorne und hinten sieht das windschnittige E-Auto jetzt echt noch spritziger aus. Beim Design-Update hat sich vor allem das Äußere verändert. Die Motorhaube ist jetzt zum Beispiel etwas höher und die Form ein bisschen länger. Hinten gibt's jetzt einen längeren Spoiler und vorne sind schmalere Tagfahrlichter und Scheinwerfer in die Karosserie integriert. Aber unter der Haube bleibt im Vergleich zum Vorgänger alles beim Alten.

Aber nicht nur das jetzt auf der Seoul Mobility Show 2025 präsentierte neue IONIQ 6 Modell für das Jahr 2025 gibt es bald neu zu bestaunen, es kommt auch noch eine weitere Ausstattungsvariante dazu. Demnächst könnt Ihr Euch nämlich auch den Hyundai IONIQ 6 N Line kaufen. Das ist dann die sportlichere und kräftigere Version, die unter anderem mit einen auffälligeren Stoßfänger vorne und hinten bietet.

Deutlich sportlicher als der Vorgänger: der Hyundai IONIQ 6 (2025). / © Hyundai

Und als neues Topmodell mit noch mehr Power soll bald der ebenfalls angekündigte Hyundai IONIQ 6 N für Furore sorgen. Der soll im Juli dieses Jahres enthüllt werden. Technische Details gibt es aber erst dann.

Hyundai Nexo (2025): Der Wasserstoffantrieb lebt!

Auch wenn Wasserstoffautos bisher nicht so verbreitet sind, bleibt Hyundai auch diesem Antrieb treu. Das unterstreicht der Hersteller jetzt mit der zweiten Generation des Hyundai Nexo. Sieben Jahre nach der ersten Version kommt das Nachfolgemodell jetzt mit einer Anhängelast von 1.000 Kilo. Optisch ist er jetzt viel wuchtiger und ziemlich kantig. "Art of Steel" nennen die Huawei-Entwickler das neue Design, das sowohl die Stärke als auch die Formbarkeit von Stahl zeigen soll. Innen dominieren zwei riesige 12,3 Zoll Bildschirme, die zu einem gebogenen Display zusammengefasst sind. Und ein Head-up-Display für Komfort beim Fahren ist auch noch an Bord.

Unter der Haube des 4,75 Meter langen, 1,87 Meter breiten und 1,64 Meter hohen SUV hat sich mit viel neuer Technik ebenfalls einiges getan. Die Leistung liegt jetzt bei 190 kW (258 PS), damit schafft der den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden. Vorher waren's noch 9,2 Sekunden. Bei 179 km/h ist dann aber Schluss. Die Reichweite soll allerdings etwas sinken, von bisher 666 Kilometern auf jetzt 654 Kilometer. Den Radstand gibt Hyundai mit 2,79 Metern an und das Kofferraumvolumen lässt sich von 993 auf bis zu 1.719 Liter vergrößern.

Hyundai bringt eine Neuauflage des Brennstoffzellen-SUV Nexo auf den Markt. / © Hyundai

Was der Spaß kosten soll? Noch geheim! Aber wenn man sich den Preis vom Vorgänger anschaut, wird's wohl bei mindestens 75.000 Euro losgehen. Ein Schnäppchen ist der Hyundai Nexo (2025) also nicht. Aber Hyundai-Autos der Gegenwart spielen ohnehin nur selten in der unteren Preisklasse mit. Autoschnäppchen aus Korea? Das war einmal!