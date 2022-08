Neue TicWatch GTH 2 vorgestellt: Mobvoi kopiert die Apple Watch

Next Pit TV

Die TicWatch GTH 2 hat die gleiche Squircle-Form wie die erste Generation der TicWatch GTH. Sie ahmt damit das Design der Apple Watch Series 7 nach, einschließlich des Metallgehäuses und des digitalen Buttons auf der rechten Seite. Die GTH 2 wird mit einem 10 Prozent breiteren LCD-Touchscreen ausgeliefert, der jetzt 1,72 Zoll misst und durch ein 2,5D gehärtetes Glas geschützt ist. Ihr könnt die Smartwatch für Outdoor-Aktivitäten oder zum Schwimmen mitnehmen, da sie nach IP68 wasserdicht ist und über 100 Sportmodi zur Auswahl stehen.

Der PPG-Sensor von Mobvoi ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Herzfrequenz, SpO2 und Atmung. Der Hauttemperatursensor ist nach wie vor vorhanden und ermöglicht eine 24/7-Temperaturüberwachung. Neu ist der AI Sleep Coach, der bei der Überwachung der Schlafqualität eingesetzt wird. Noch wichtiger ist, dass die TicWatch GTH 2 über eigenständige Schlaf-Audios verfügt, um Nutzer/innen mit Schlafproblemen zu unterstützen.

Die TicWatch GTH 2 von Mobvoi hat ein 1,72 Zoll großes LCD-Display und ein Appe-Watch-ähnliches Design / © Mobvoi

Die Akkulaufzeit der Uhr ist unverändert und beträgt bei mäßiger Nutzung 10 Tage. Wie bei der TicWatch GTH Pro fehlt auch hier das integrierte GPS. Aber das ist angesichts des günstigen Preises des Geräts kein Grund zur Beunruhigung. Stattdessen ist Bluetooth 5.2 verfügbar, das neben der Musiksteuerung und dem KI-Assistenten auch das Beantworten von Anrufen und Nachrichten unterstützt. Und schließlich läuft die TicWatch GTH 2 auf einem eigenen RT OS, im Gegensatz zur kommenden TicWatch Pro 4, die auf Wear OS 3 läuft.

Der Preis der Mobvoi TicWatch GTH 2 liegt in China bei umgerechnet etwa 60 Euro. Es ist noch nicht bekannt, ob das Unternehmen sie auch weltweit auf den Markt bringt. Es würde uns nicht überraschen, wenn die Smartwatch auch außerhalb des Heimatlandes des Unternehmens auf den Markt käme, denn die aktuellen TicWatch GTH und GHT Pro sind bereits in vielen Regionen erhältlich, auch in den USA.

Findet Ihr, Mobvoi sollte seine günstigen TicWatch Smartwatches mit einem AMOLED-Bildschirm und einer Always-On-Funktion ausstatten? Schreib es uns in den Kommentarbereich!