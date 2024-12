An Weihnachten kommen zwei schöne Dinge zusammen: Die meisten von uns haben in diesen Tagen viel Freizeit – und Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney oder Amazon-Prime Video liefern uns jede Menge weihnachtliche Filme und Serien, damit wir diese Freizeit auch gefüllt bekommen. Was es bei den großen Streaming-Anbietern 2024 Neues zu den Festtagen gibt, verraten wir Euch in diesem Beitrag.

Ja, doch – es ist schon schön, sich wirklich jedes Jahr in guter, alter Weihnachtstradition Filme wie "Tatsächlich... Liebe", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder aber auch "Stirb langsam" anzuschauen. Aber klar, natürlich lechzen wir auch nach ganz frischen Geschichten. Gerade in Zeiten, die nicht immer ganz einfach sind, brauchen wir einfach an Weihnachten eine ordentliche Dosis Romcoms, oder?

Gerade in Weihnachtsgeschichten können wir uns mal massiv in Romantik, Herz, Schmerz und Kitsch wälzen und dürfen stets auf ein Happy-End hoffen. Daher freuen wir uns darüber, dass wir auch dieses Jahr wieder so viel Neues von den Streaming-Anbietern geboten bekommen. Wir verraten Euch, was bei den wichtigsten Diensten los ist:

Weihnachten bei Netflix

Jedes Jahr finden wir bei Netflix eine riesige Auswahl an Weihnachts-Inhalten. Darunter Klassiker wie "Der Grinch" oder "Klaus", aber auch immer wieder ganz frischen Content. "Ein zum Leben erweckter Schneemann, Geheimniskrämerei mit Lindsay Lohan und Striptease für den guten Zweck: Das ist Weihnachten auf Netflix! Eine große Auswahl an Klassikern, Romcoms, Animationsabenteuern und festlicher Musik von Pop-Shootingstar Sabrina Carpenter". So fasst Netflix selbst sein neues Weihnachtsprogramm zusammen. Aber die haben natürlich mehr zu bieten – insgesamt 140 Weihnachtstitel sind bei Netflix am Start! Hier nun aber die Neuheiten:

Our Little Secret – Wir sehen Lindsey Lohan erneut in einem Weihnachtsfilm: Ein Ex-Pärchen stellt fest, dass ihre neuen Partner:innen Geschwister sind. Und klar, jetzt müssen alle Weihnachten zusammen verbringen.

– Wir sehen Lindsey Lohan erneut in einem Weihnachtsfilm: Ein Ex-Pärchen stellt fest, dass ihre neuen Partner:innen Geschwister sind. Und klar, jetzt müssen alle Weihnachten zusammen verbringen. Ein klitzekleines Weihnachtswunder – in diesem Animationsfilm bekommen wir gleich mehrere weihnachtliche, zusammenhängende Geschichten geliefert, in denen es immer um Freundschaft, Liebe, Freundschaft, aber auch Einsamkeit geht – und darum, dass der Weihnachtsmann echt Mist gebaut hat.

– in diesem Animationsfilm bekommen wir gleich mehrere weihnachtliche, zusammenhängende Geschichten geliefert, in denen es immer um Freundschaft, Liebe, Freundschaft, aber auch Einsamkeit geht – und darum, dass der Weihnachtsmann echt Mist gebaut hat. The Merry Gentlemen –Hier geht es darum, wie eine Tänzerin die Bar ihrer Eltern retten möchte, und dafür eine rein männlich besetzte Weihnachts-Revue auf die Beine stellt.

–Hier geht es darum, wie eine Tänzerin die Bar ihrer Eltern retten möchte, und dafür eine rein männlich besetzte Weihnachts-Revue auf die Beine stellt. Meet me next Christmas – hier haben wir es mit einer hoffnungslosen Romantikerin zu tun, die gleich zwei Missionen hat: Ihren Traummann treffen – und dafür auf den allerletzten Drücker eine Konzertkarte auftreiben.

– hier haben wir es mit einer hoffnungslosen Romantikerin zu tun, die gleich zwei Missionen hat: Ihren Traummann treffen – und dafür auf den allerletzten Drücker eine Konzertkarte auftreiben. Hot Frosty – in diesem Streifen begegnen Euch eine junge Witwe, und ein Schneemann, der von ihr zum Leben erweckt wird.

– in diesem Streifen begegnen Euch eine junge Witwe, und ein Schneemann, der von ihr zum Leben erweckt wird. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter – die Pop-Ikone bekommt von Netflix ihr eigenes Weihnachts-Special, mit natürlich viel Musik und so manchem Überraschungsgast.

– die Pop-Ikone bekommt von Netflix ihr eigenes Weihnachts-Special, mit natürlich viel Musik und so manchem Überraschungsgast. Last Christmas Unwrapped – diesen Song hasst man, oder man liebt ihn. In dieser BBC-Doku geht es um den vielleicht wichtigsten Weihnachtssong der Pop-Geschichte. Freut Euch auf Original-Protagonist:innen an Original-Drehorten des "Last Christmas"-Clips.

– diesen Song hasst man, oder man liebt ihn. In dieser BBC-Doku geht es um den vielleicht wichtigsten Weihnachtssong der Pop-Geschichte. Freut Euch auf Original-Protagonist:innen an Original-Drehorten des "Last Christmas"-Clips. Carry-On – spätestens seit Die Hard wissen wir, dass Weihnachten auch Action funktioniert. Ein Erpresser möchte ein gefährliches Paket an Bord eines Flugzeugs schmuggeln. Und ein Sicherheitsangestellter des Flughafens will genau das verhindern.

Reichen Euch diese Vorschläge noch nicht? Dann schaut Euch doch einfach bei Netflix auf der Weihnachts-Sonderseite um mit allen Festtags-Filmen und -Serien.

Weihnachten bei Amazon Prime

Mit Filmen wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Schöne Bescherung" und "Liebe braucht keine Ferien" hat auch Amazon Prime Video einiges im Angebot, was von vielen Film- und Weihnachts-Fans alljährlich aufs Neue zelebriert wird. Die neuen Highlights des Weihnachtsprogramm sind aber diese hier:

Red One: Alarmstufe Weihnachten – Weihnachts-Action mit "The Rock" Dwayne Johnsonund Chris Evans könnte was für Euch sein? Dann solltet Red One möglicherweise eine Chance geben.

– Weihnachts-Action mit "The Rock" Dwayne Johnsonund Chris Evans könnte was für Euch sein? Dann solltet Red One möglicherweise eine Chance geben. Christmas on Ice – in diesem Film müssen eine Eiskunstläuferin und ein Eishockey-Spieler nicht nur zusammenfinden, sondern auch eine Eislaufbahn retten, die vor dem Aus steht.

– in diesem Film müssen eine Eiskunstläuferin und ein Eishockey-Spieler nicht nur zusammenfinden, sondern auch eine Eislaufbahn retten, die vor dem Aus steht. Genie – Melissa McCarthy spielt hier einen Flaschengeist und kommt einem verzweifelten Workaholic vermutlich gerade rechtzeitig zu Hilfe.

– Melissa McCarthy spielt hier einen Flaschengeist und kommt einem verzweifelten Workaholic vermutlich gerade rechtzeitig zu Hilfe. Candy Cane Lane – In diesem Film mit Eddie Murphy sorgt eine Elfe für mächtig Chaos vor Weihnachten. Wieder mal geht es natürlich darum, Weihnachten zu retten – und ich hab schon so 'ne Idee, dass das gelingen könnte.

– In diesem Film mit Eddie Murphy sorgt eine Elfe für mächtig Chaos vor Weihnachten. Wieder mal geht es natürlich darum, Weihnachten zu retten – und ich hab schon so 'ne Idee, dass das gelingen könnte. Christmas is Canceled – Kurz vor Weihnachten muss Emma Lockhart herausfinden, dass ihr verwitweter Vater ausgerechnet eine Affäre mit ihrer ehemaligen Erzfeindin aus der Highschool haben muss.

– Kurz vor Weihnachten muss Emma Lockhart herausfinden, dass ihr verwitweter Vater ausgerechnet eine Affäre mit ihrer ehemaligen Erzfeindin aus der Highschool haben muss. Weihnachten bei dir oder bei mir? Teil 2 – wie im ersten Teil (auch bei Amazon Prime Video verfügbar) geht es darum, dass die beiden schwer Verliebten James und Haley Weihnachten zusammen feiern möchten, und es dann auch wieder einmal zu einer folgenschweren Verwechslung kommt.

Weihnachten bei Disney+ und Paramount+

Disney ist nicht nur ein Film-Schwergewicht, sondern hat auf seiner Streaming-Plattform auch richtig viel weihnachtlichen Content (Übersichtsseite) am Start, beispielsweise "Kevin – Allein zu Haus". Übertrieben viel Weihnachts-Neuheiten gibt es dort aber nicht, weswegen ich auch mal über den Tellerrand schaue, was bei m hierzulande weniger verbreiteten Paramount+ zu finden ist. (Wer übrigens nicht so richtig Bock auf Weihnachten hat, findet bei Paramount wirklich starke Serien wie "From" oder "Evil" – und ganz neu: "Dexter: Original Sin"!)

Viel Wirbel um Weihnachten (Disney+) – Was ist nochmal das Besondere am Weihnachtsfest? In dieser rührenden Geschichte muss das der Sozialarbeiter Eddie (gespielt von Ludacris) erst wieder durch seine kleine Tochter lernen.

– Was ist nochmal das Besondere am Weihnachtsfest? In dieser rührenden Geschichte muss das der Sozialarbeiter Eddie (gespielt von Ludacris) erst wieder durch seine kleine Tochter lernen. Weihnachten im Anflug (Disney+) – in diesem 24-minütigen Animationsfilm bekommen wir es mit einer jungen Eule zu tun, die erst in einem Weihnachtsbaum in New York festsitzt, und dann ein kleines Mädchen kennenlernt, welches seine Eltern im Trubel verloren hat.

– in diesem 24-minütigen Animationsfilm bekommen wir es mit einer jungen Eule zu tun, die erst in einem Weihnachtsbaum in New York festsitzt, und dann ein kleines Mädchen kennenlernt, welches seine Eltern im Trubel verloren hat. Dear Santa - Teuflische Weihnachten (Paramount+) – Hier bekommen wir es mit einem teuflischen Jack Black zu tun, der durch einen fatalen Tippfehler beim kleinen Liam landet.

Okay, selbst die größten Weihnachts-Enthusiasten haben jetzt richtig viel zu tun, wenn sie all das schauen möchten, was Ihr zu Weihnachten neu streamen könnt. Erzählt uns doch gerne, ob dabei irgendetwas ist, was Euch komplett überzeugt hat – oder ob es neue Filme gibt, die wir hier noch hätten erwähnen sollen.