Jetzt wird es wuchtig: BMW hat mit dem BMW iX (2025) sein aktuelles Luxus-SUV ordentlich aufgemotzt. Und on top gibt es eine noch höhere Reichweite. Das Beste aber ist: Der neue BMW iX ist sogar günstiger geworden als sein Vorgänger. Zumindest teilweise. Aber lasst uns mal ins Detail gehen.

BMW iX (2025): Mehr Power unter der Haube

Der neue iX kommt mit mehr Leistung um die Ecke. Ihr habt die Wahl zwischen drei verschiedenen Modellen:

BMW iX xDrive45: Das neue Basismodell mit 300 kW (408 PS) und 700 Nm Drehmoment.

Das neue Basismodell mit 300 kW (408 PS) und 700 Nm Drehmoment. BMW iX xDrive60: Wenn Euch das nicht reicht, könnt Ihr Euch für 400 kW (544 PS) und 765 Nm Drehmoment entscheiden.

Wenn Euch das nicht reicht, könnt Ihr Euch für 400 kW (544 PS) und 765 Nm Drehmoment entscheiden. BMW iX M70 xDrive: Das Topmodell mit 485 kW (659 PS) und 1.015 Nm Drehmoment. Damit sprintet Ihr in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h!

Auch die Reichweite hat BMW nach eigenen Angaben verbessert. Je nach Modell sind bis zu 701 Kilometer nach WLTP-Norm drin. Das bedeutet besonders auf langen Strecken weniger Ladestopps und mehr Fahrspaß für Euch. Beim Basismodell beträgt die Netto-Kapazität 94,8 kWh, während die beiden Topmodelle mit einem 108,9 kWh großen Energiespeicher ausgestattet sind. An einer Wallbox und Normalladesäulen könnt Ihr mit bis zu 11 kW laden, optional sogar mit 22 kW. Beim Topmodell ist der schnellere On-Board-Charger sogar serienmäßig an Bord. Und an Schnellladesäulen sind bis zu 195 kW möglich. Das Basismodell schafft maximal 175 kW.

Moderner Innenraum im BMW iX (2025). / © BMW

Optische Veränderungen an der Front

Optisch hat sich der iX auch etwas verändert. Die Frontpartie wurde überarbeitet und die Scheinwerfer sehen jetzt noch schicker aus. Aber keine Sorge, das auffällige und für BMW eher ungewöhnliche Design, das den iX seit seinem Marktstart auszeichnet, bleibt erhalten.

Und was kostet der BMX iX (2025)?

BMW iX xDrive45: Ab 83.500 Euro

Ab 83.500 Euro BMW iX xDrive60: Ab 99.900 Euro

Ab 99.900 Euro BMW iX M70 xDrive: Ab 124.900 Euro

Während die Basisvariante etwas teurer geworden ist (+6.000 Euro), sind die beiden stärker motorisierten Modelle günstiger geworden. Beim xDrive60 fällt der Basispreis im Vergleich zum Vorgänger etwa 8.000 Euro niedriger aus, das Top-Modell ist jetzt sogar rund 18.000 Euro preiswerter.

Fazit

Der neue BMW iX (2025) ist ein echtes Upgrade. Mehr Leistung, mehr Reichweite, neue Akkutechnik und ein teilweise deutlich niedrigerer Preis. Wenn Ihr auf der Suche nach einem luxuriösen Elektro-SUV seid, solltet Ihr Euch den neuen iX unbedingt mal genauer ansehen. Marktstart ist voraussichtlich im März.