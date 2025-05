Der chinesische Konzern Xiaomi kann wohl in die Zukunft sehen. Zumindest könnte man das annehmen. Denn die Bezeichnung der aktuellen TV-Modellreihe beinhaltet bereits das Jahr 2026 – im Mai 2025. Allerdings bekommt hier ein richtig starkes Mittelklasse-Gerät zum kleinen Preis* geboten. Bei einem Detail unterscheiden sich jedoch die Meinungen.

Xiaomi TV F 65 2026: Er könnte so gut sein, aber...

Versteht mich nicht falsch. Der neue Xiaomi TV F65 2026 (oder Xiaomi Fire TV 65 2026) überzeugt in vielen Punkten. So gibt es zum einen natives 4K UHD, gepaart mit HDR10 und MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), um die Bildqualität deutlich aufzuwerten. Selbst Gamer kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn während nativ mit 60 Hz gearbeitet wird, könnt Ihr im "Game Boost"-Modus auf satte 120-Hz-Bildwiederholrate umschalten. Gleich drei HDMI-2.0-Eingänge ermöglichen zudem eine gute Übertragung.

Weitere Vorteile sind die direkte Integration von Fire TV (ersetzt Google TV), seine Bilddiagonale von 65 Zoll und ein leistungsfähiger Quad-Core-Prozessor. DTS-X und Dolby Audio sollen zudem die Sound-Qualität aufwerten. Den Abschluss liefert das Full-Screen-Design des QLED-Panels, das auf maximal 300 Nits kommt. Worin liegt also nun die Problematik?

Dank integriertem Fire TV bietet der Xiaomi-Fernseher allerhand Apps. / © Xiaomi / Collage: nextpit

Abseits der recht ordentlichen Bildqualität, ist auch hier eine Soundbar zu empfehlen. Gerade einmal 10 W bringen die beiden integrierten Lautsprecher mit. Auch die Anschlüsse wirken veraltet und so gar nicht "2026". Allerdings dürften diese Punkte angesichts des aktuellen Angebotspreises verkraftbar sein.

65-Zoll-TV unter 500 Euro – Nur für kurze Zeit

Amazon bietet den Fernseher in der Regel zur UVP von 569 Euro an. Das ist schon recht günstig, allerdings streicht der Versandriese jetzt noch einmal 16 Prozent, wodurch Ihr nur noch 479 Euro zahlen müsst*. Versandkosten fallen ebenfalls keine an. Da das Gerät erst seit wenigen Tagen erhältlich ist, gibt es hier übrigens keinen direkten Vergleichspreis. Natürlich dürft Ihr hier keine brachiale Bildgewalt eines LG C4 erwarten. Die Farben wirken zwar natürlich, aber eben nicht so kraftvoll. Auch die fehlenden HDMI-2.1-Anschlüsse sind einfach nicht mehr zeitgemäß.

Allerdings handelt es sich hier um die Mittelklasse, nicht High-End. Dadurch ist das durchaus verkraftbar und die hohe Bildwiederholrate mit dem schicken Panel und den geringen Kosten machen das allemal wieder wett. Sind wir zudem einmal ehrlich: Wer von uns kann genau unterscheiden, ob ein DCI-P3-Farbraum zu 96 % oder 94 % abgedeckt wird? Da ergibt es durchaus Sinn etwas Geld im Vergleich zu teureren Modellen zu sparen und dieses in eine richtig starke Soundbar* zu investieren, um das Heimkino-Gefühl vollends zu genießen.

Was denkt Ihr? Muss es für Euch immer das absolute Top-Modell sein? Wir sind gespannt auf Eure Meinungen.