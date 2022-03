Neues Abo kommt nach Deutschland: Disney+ wird günstiger!

Für einen Großteil der Millennials dürften Disney-Filme zu den schönsten Kindheitserinnerungen zählen. Wenn Ihr, wie ich, bei jeder passenden Gelegenheit "Can you feel the Love tonight" aus König der Löwen singt, habt Ihr bestimmt schon einmal überlegt, Disney+ zu abonnieren. Mit Serien wie "The Mandalorian" oder "Moon Knight" hat Disney+ zudem einige exklusive Titel, die mich im Endeffekt zu einem Abonnement beim Anbieter überredet haben.

Sind Euch die monatlichen Kosten von 8,99 Euro jedoch zu teuer, könnt Ihr Euch in den nächsten Monaten auf ein neues Abo freuen. Denn mit einer werbefinanzierten Abo-Variante will Disney die Kosten auch in Deutschland senken. Persönlich schaue ich meine Serien auf Netflix, Disney+ und Co. zwar nur, um diese nervigen Werbungen zu umgehen. Bereits 2022 soll das Angebot aber in den USA starten und 2023 international gelauncht werden.

"Expanding access to Disney+ to a broader audience at a lower price point is a win for everyone - consumers, advertisers, and our storytellers. More consumers will be able to access our amazing content. Advertisers will be able to reach a wider audience, and our storytellers will be able to share their incredible work with more fans and families. - Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution