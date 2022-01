Neues iPad Air im Frühling 2022: Fehlt ein wichtiges Feature?

Das neue Apple iPad Air könnte bereits im Frühling 2022 erscheinen – und was böte sich da mehr an als die Entwicklerkonferenz WWDC? Gerüchten zufolge soll das neue iPad mit 5G-Konnektivität und A15-Bionic-Chip ausgestattet sein. Mit Blick auf das aktuelle iPad mini wäre das keine Überraschung.

Um das kommende Frühlings-Event von Apple – vermutlich Anfang Juni – ranken sich bereits viele Leaks und Gerüchte. So soll etwa das neue iPhone SE (2022) dort vorgestellt werden. Nun mehren sich die Berichte, dass das neue iPad Air der fünften Generation bei der WWDC einen Auftritt bekommt.

Die japanische Seite Macotakara berichtet unter Bezug auf chinesische Quellen, dass sich die technischen Details des neuen iPad Air jenen des aktuellen iPad mini sehr stark ähneln. Neben dem 5G-Mobilfunkstandard soll das iPad Air jenen A15-Bionic-Chip mitbringen, der bereits im iPad mini zum Einsatz kommt. Mehr dazu lest Ihr in unserem vollständigen Test des iPad mini.

Den Gerüchten nach soll das neue iPad Air rein äußerlich dem iPad Pro ähneln! / © NextPit

Neue Kamera, aber kein OLED-Display?

Laut der chinesischen Quelle erfährt die FaceTime-HD-Kamera an der Front des neuen iPad Air ein Update. So soll die Frontkamera nun über eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse verfügen, um sich mit den anderen aktuellen iPad-Modellen zu messen. Auf der Rückseite soll zudem eine Quad-LED für den TrueTone-Flash angebracht werden. Die Vierfach-LED erlaubt es, das Blitzlicht farblich an das Umgebungslicht anzupassen.

Wenn es um Apple-Gerüchte geht, darf ein Analyst natürlich nicht fehlen – die Rede ist von Ming-Chi Kuo. Der Apple-Analyst behauptet, dass das neue iPad Air der fünften Generation kein OLED-Display erhalten wird. Als Grund nennt er einen möglichen Konflikt mit dem Update des 11 Zoll großen iPad Pro, das auf LED-Backlights setzt.

Es handelt sich bei den Informationen, die wir bisher zum neuen iPad Air haben, lediglich um Gerüchte, aus diesem Grund sollten diese auch mit Vorsicht genossen werden. Ob es zu einem tatsächlichen Release im Frühling 2022 kommt, bleibt also abzuwarten – spätestens im Juni dürften wir dann alle dann etwas schlauer sein.

Freut Ihr Euch auf das iPad Air – und selbst ohne OLED-Display? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!