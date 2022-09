Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Netflix, Disney+ & Amazon

Mit mehr als 35 neuen Filmen und Serien verabschieden sich Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ vom September und gehen hinein in das verlängerte Oktober-Wochenende. Die Highlights unter den Neustarts: Blond, The Old Man, Pistol und die ersten Halloween-Streifen.

In der Woche vom 26. September bis zum 2. Oktober haben die Streaming-Dienste zwar quantitativ einiges zu bieten, doch in den kommenden Tagen lassen sich die Highlights wahrscheinlich an nur einer Hand abzählen. Bei Netflix steht unter anderem die Filmbiografie "Blond" im Mittelpunkt. Hier schlüpft Ana de Armas in die Hauptrolle der Marilyn Monroe. Außerdem sieht man eine Finanzdoku über die Berg- und Talfahrt der Gamestop-Aktie und eine Handvoll Halloween-Blockbuster, etwa A Nightmare on Elm Street und Friday the 13th.