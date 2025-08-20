Diese Android-Funktion ist so gut, dass sie jede Übersetzungs-App ersetzt

Android hat eine Reihe neuer Funktionen, die mit den letzten Versionen des Betriebssystems eingeführt wurden, aber eine davon ist Circle to Search . Es ist einfach und doch effektiv und damit eines der beliebtesten KI-gestützten Tools von Google. Mit einem neuen Update könnte es ein noch sinnvolleres Upgrade erhalten, nämlich die Live-Übersetzung.

Die Übersetzung in Circle to Search funktioniert derzeit, indem du den Text einfach einkreist, um ihn zu markieren und dann auf die Schaltfläche Übersetzen tippst. Dieser Vorgang bietet eine schnellere Alternative zum manuellen Kopieren und Einfügen von Text in eine separate App. Allerdings kann es noch nicht automatisch alles auf deinem Bildschirm übersetzen oder eine Echtzeit-Übersetzung durchführen.

Circle to Search erhält eine Live-Übersetzung für den gesamten Bildschirm

Diese Funktion wird in einem kommenden Update hinzugefügt. Diese Funktion wurde von Assemble Debug in einer Beta-Version der Google-App entdeckt. Obwohl die Funktion noch nicht live ist, konnte der Leaker sie testen und verraten, wie die Funktion funktioniert.

Die Live-Übersetzungsfunktion trägt den Namen "Live Translate" und verfügt über eine eigene Schaltfläche im erweiterbaren Menü von Circle to Search. Wenn Ihr darauf tippt, öffnet sich ein Bildschirmfenster mit der Option, den Bildschirm aufzuzeichnen oder eine bestimmte App auszuwählen. Die Live-Übersetzung wird dann im Hintergrund ausgeführt und basiert auf der auf dem Gerät eingestellten Hauptsprache.

Live Translate in Circle to Search übersetzt den gesamten Bildschirm oder die App. / © Assemble Debug / Android Authority

Wenn Live Translate läuft, wird außerdem ein leuchtender Farbverlauf am Bildschirmrand angezeigt, ähnlich wie bei Siri auf dem iPhone. Außerdem gibt es ein schwebendes Widget, das die Steuerelemente des Tools enthält, einschließlich eines Schalters für die Standardtextübersetzung.

Neben statischen Bildschirmen unterstützt die Live-Übersetzung auch Videos und Clips, wie die Option zur Auswahl einer App nahelegt, was eine deutliche Verbesserung der Zugänglichkeit und Produktivität darstellt.

Generell erfordert die Live-Übersetzungsfunktion in Circle to Search jedoch nicht die Circle-to-Search-Geste selbst, sondern übernimmt das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wir werden mehr Details erfahren, sobald Google die Funktion offiziell zur Verfügung stellt.

Welche Geräte haben Live-Übersetzung?

Ausgewählte Samsung Galaxy-Handys mit Android 15 und Googles Pixel-Geräte unterstützen Live-Übersetzung nativ oder mit Gemini. Das kommende Circle to Search Update wird die automatische Übersetzung für eine Vielzahl von Nutzern und Geräten verfügbar machen.

Es gibt keinen genauen Zeitplan, wann die Funktion ausgeliefert wird, aber da sie bereits in die Beta-Version integriert ist, können wir davon ausgehen, dass Google sie bald einführen wird.