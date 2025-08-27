Seit mehr als zehn Jahren gehört der Audi Q3 fest ins Premium-Kompaktsegment – und jetzt geht er in die dritte Generation. Was Euch direkt auffallen wird: Das SUV wirkt noch muskulöser, dynamischer und einfach erwachsener. Die markante Singleframe-Front, neu gestaltete Scheinwerfer und erstmals verfügbare digitale OLED-Heckleuchten im Kompaktbereich sorgen dafür, dass der Q3 optisch ganz vorne mitspielt. Wer es noch sportlicher mag, schaut sich den neuen Audi Q3 Sportback an, der nach der klassischen SUV-Variante jetzt ebenfalls verfügbar ist: mit coupé-hafter Dachlinie, eleganter Seitenführung und der perfekten Balance zwischen SUV-Robustheit und stylischer Eleganz.

Digital vernetzt wie ein Großer

Im Innenraum zeigt der neue Audi Q3, dass er technisch locker mit den Oberklasse-Modellen mithalten kann. Die „Digital Stage“ bietet Euch ein 11,9-Zoll großes Virtual Cockpit direkt hinter dem Lenkrad und einen 12,8-Zoll-Touchscreen für das MMI-System. Optional gibt’s sogar ein Head-up-Display. Dazu kommen clevere Extras wie Akustikverglasung, eine verschiebbare Rückbank und bis zu 1.289 Liter Kofferraumvolumen – genug Platz für Alltag, Urlaub oder Sportequipment. Auch außen macht der Q3 keine halben Sachen: Mit digitalen Matrix-LED-Scheinwerfern inklusive Mikro-LED-Modulen erhaltet Ihr adaptive, hochauflösende Lichttechnologie, die sonst nur in größeren Audi-Modellen zu finden ist.

Effizienz trifft auf Fahrspaß

Unter der Haube habt Ihr die Wahl: klassische Verbrenner mit Mild-Hybrid-Technologie oder Plug-in-Hybrid (PHEV). Mit letzterem schafft Ihr bis zu 118 Kilometer rein elektrische Reichweite – ein echtes Plus im Alltag und für kurze Pendelstrecken, die emissionsfrei zurückgelegt werden können. Dazu kommt ein optionales adaptives Fahrwerk, das je nach Situation zwischen Komfort und Agilität wechselt. Unterstützt werdet Ihr außerdem von modernen Assistenzsystemen: vom adaptiven Fahrassistenten über Müdigkeitserkennung mit Innenraumkamera bis hin zum trainierten Parken. Kurz gesagt: Ihr bekommt einen SUV, der nicht nur effizient, sondern auch richtig smart unterwegs ist.

Audi Q3 Sportback (2025) in der Frontansicht. / © Audi

Preise und Modelle im Überblick

Natürlich interessiert Euch jetzt auch noch, was der Spaß kostet. Der Audi Q3 startet in Deutschland ab Oktober 2025 – und das mit einem Basispreis von rund 44.600 Euro für den Q3 SUV TFSI mit 150 PS. Wer lieber den sportlicheren Q3 Sportback möchte, legt ab 46.450 Euro los. Beim Plug-in-Hybrid geht’s mit 271 PS Leistung ab 49.300 Euro (SUV) beziehungsweise 51.150 Euro (Sportback) los. On top bekommt Ihr in der PHEV-Ausführung einen 25,7-kWh-Akku, der mit bis zu 50 kW Ladeleistung flott wieder Energie tankt.

Fazit: Vielseitig, sportlich und bereit für die Zukunft

Ob als klassischer SUV oder dynamischer Sportback – der neue Audi Q3 bietet Euch modernes Design, smarte digitale Features und zukunftsweisende Antriebstechnologien. Mit viel Platz, effizienter Technik und einer ordentlichen Portion Fahrspaß ist er ein echter Allrounder für Stadt, Land und lange Strecken. Bestellen könnt Ihr Euren Q3 schon jetzt – gebaut wird er übrigens unter anderem im Audi-Stammwerk in Ingolstadt.