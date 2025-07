Habt Ihr schon mal von Roblox gehört? Wenn ja, denkt Ihr wahrscheinlich an ein Videospiel für kleine Kinder. Und mit dieser Annahme liegt ihr richtig, denn etwa 40 % der Roblox-Nutzer sind unter 13 Jahre alt. Das bedeutet, dass sich das Spiel an Kinder richtet und mit einer quietschbunten Welt sowie einer Community voller Kinder aufwartet. Das heißt aber auch, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, um die jungen Spieler:innen zu schützen.

Doch was der CEO David Baszucki in den letzten Monaten vorgeschlagen hat, wirft massive Fragen auf. Die Plattform soll künftig auch als virtuelle Dating-App für Erwachsene dienen. Ja, richtig gelesen. Und genau das sollte bei allen Eltern die Alarmglocken läuten lassen.

Roblox: Ein Dating Hub für Erwachsene?

Laut Baszucki erleben wir derzeit eine Epidemie der Einsamkeit. So weit, so gut. Die zunehmende Einsamkeit, besonders unter jungen Erwachsenen, ist ein gut dokumentiertes Phänomen. Doch die von Baszucki vorgeschlagene Lösung geht in die falsche Richtung. Er glaubt, dass Roblox die Lücke füllen und die Einsamkeit bekämpfen könnte, indem es als virtuelle Dating-Plattform für Erwachsene dient. Insbesondere für diejenigen, die 21 Jahre und älter sind.

Er will Roblox zur Lösung machen. Seine Vision: Roblox als eine Art „Wellness-Netzwerk“, das über Mini-Games hinausgeht und echte Verbindungen ermöglicht. Klingt erstmal nett – wäre da nicht die Tatsache, dass Roblox eine der größten Kinderplattformen der Welt ist.Virtuelles Dating könnte ein Weg für sozial ängstliche Menschen sein, einen Partner zu finden. Ich habe das schon oft erlebt. Menschen treffen sich in einem Online-Spiel und entwickeln außerhalb des Spiels eine tiefere Verbindung. Allerdings richten sich diese Spiele in der Regel an Erwachsene, nicht an Kinder.

Die Icons dieser Spiele sind eindeutig auf Kinder ausgerichtet. / © Roblox

Und angesichts der zweifelhaften Geschichte von Roblox, wenn es um die Sicherheit von Kindern geht, ist die Idee, es in eine Dating-Plattform für Erwachsene zu verwandeln, nicht nur abwegig, sondern geradezu gefährlich. Es ist eine traurige Tatsache, dass Online-Plattformen, die für Kinder gemacht sind, immer Menschen mit widerwärtigen Neigungen anziehen. Laut Polizeidaten, die von Bloomberg präsentiert wurden, hat Roblox ein ernstes Pädophilie-Problem. In einem schrecklichen Fall wurde ein 15-jähriges Mädchen entführt und wiederholt missbraucht, das über Roblox mit seinem Entführer in Kontakt trat.

Wenn das Spiel mehr Erwachsene anzieht, wird die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder zur Zielscheibe von Pädophilen und Groomern werden, mit Sicherheit steigen. Auch wenn die Dating-Seite theoretisch für Kinder unzugänglich ist, wer weiß, ob Erwachsene mit schlechten Absichten nicht in den Kinderbereich des Spiels abwandern werden? Unabhängig davon, wie effektiv die Trennung zwischen den beiden Bereichen ist, wird die Vermarktung des Spiels an Erwachsene wahrscheinlich eine Welle bösartiger Akteure anlocken, die sich des Spiels nun bewusst sind und es sogar begrüßen.

Wie Baszucki Kinder schützen will

Baszucki scheint die Schwere des Problems nicht zu erkennen. Er besteht darauf, dass Kinder durch eine Altersverifizierung per ID und eine KI-Moderation geschützt werden können, wodurch Grooming der Vergangenheit angehören wird. Aber was hält ein junges Mädchen davon ab, die ID ihrer Mutter zu benutzen, wenn es sich bei dem Dienst anmeldet? Wie würde die KI zwischen Grooming und Flirten unterscheiden, was auf einer Dating-Plattform höchstwahrscheinlich gefördert wird?

Wenn Ihr Euch andere Spiele anschaut, die sich an Kinder richten, werdet Ihr feststellen, dass Kinder erstaunlich gut darin sind, Einschränkungen zu umgehen. Führe zum Beispiel einen neuen Filter ein, der die Verwendung bestimmter Wörter verbietet. Innerhalb weniger Stunden werden die jungen Spieler:innen einen Weg gefunden haben, ihn zu umgehen. Und da Roblox Dating Offline-Dates erleichtern soll, wird es wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, Telefonnummern, Adressen usw. auszutauschen, die jeden Filter oder jede Moderation im Spiel überflüssig macht.

Und falls Euch alles, was Ihr bis jetzt gelesen habt, beunruhigt, hat Baszucki eine ganz einfache Lösung für Euch. Lasst Eure Kinder nicht mehr Roblox spielen. So einfach ist das. Er rät Eltern, ihrer Intuition zu folgen, wenn sie Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob sie ihre Kinder online spielen lassen. In Anbetracht des aktuellen Zustands des Spiels und der vorgeschlagenen zukünftigen Richtung könnte das tatsächlich eine vernünftige Entscheidung sein. Aber wenn Ihr jemals mit einem Kind zu tun hattet, wisst Ihr, dass es nicht so einfach ist, ihm etwas zu verbieten, wie es auf dem Papier klingt.