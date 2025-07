Labubu heißt der wohl heißeste TikTok-Trend des Jahres. Aber eigentlich geht es nicht um Tiktok, sondern um eine schaurig-schöne Puppe zum Sammeln. Hört in der neuen Folge des nextpit-Podcasts Casa Casi dabei zu, wie zwei ältere Herrschaften – Fabi und ich – dem Phänomen auf den Grund gehen.

In meinem Alter hat man schon viele Spielzeug-Trends kommen und gehen sehen: Tamagotchi, Furby, Barbie, Zauberwürfel oder die unseligen Fidget Spinner. Manche Hypes wie Barbie-Puppen oder Sammelkartenspiele wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder Magic halten ewig. Oft ist der Spuk aber nach einem Sommer wieder vorbei, wie eben beim besagten Fidget Spinner – oder erinnert sich noch jemand an die bunten Loom Bands, die vor etwa einem Jahrzehnt Millionen Kinder-Handgelenke zierten?

Ob so ein Labubu ein Trend ist, der länger andauert? Auch das wollten wir im Podcast herausfinden.

Labubu – mehr als nur ein Spielzeug-Trend

Diese Labubus sind ursprünglich mal für eine Kinderbuch-Reihe (The Monsters) vom Hongkonger Künstler Kasing Lung erdacht worden. Es handelt sich dabei um Feenwesen, die aber locker an nordische Mythen angelegt sind. In der Puppen-Version, die Pop Mart bereits seit 2019 anbietet, sehen die Dinger eher aus wie hässliche Monster mit Hasenohren, wenn Ihr mich fragt. Hässlich, aber irgendwie auch liebenswert, möchte ich ergänzen.

Aber wieso geht diese Puppe jetzt plötzlich so schrecklich viral, obwohl es sie schon seit sechs Jahren im Handel gibt? Das möchte ich hier im Einzelnen natürlich nicht erklären, um der Podcast-Folge nicht komplett vorzugreifen. Ich möchte Euch aber zumindest schon mal wissen lassen, dass beim Labubu-Trend viele Dinge zusammenkommen, die wir schon in etlichen anderen Podcasts angesprochen haben. Es geht um die potenzielle Viralität von Inhalten bei TikTok, es geht um künstliche Verknappung, um Fälschungen und es geht um Influencer.

Vor allem geht es aber auch um ein sehr cleveres Verkaufskonzept. Ihr kauft nicht ein bestimmtes Exemplar aus der Vielzahl der verschiedenen Labubus. Stattdessen erwerbt Ihr eine "Blind Box", die außen nicht verrät, welcher dieser Hasenmonster-Kameraden im Innern wartet. Es erinnert so ein bisschen an die Überraschungseier-Strategie – nur ohne Schokolade und zu einem höheren Preis (etwa 40 US-Dollar).

Freut Euch auf die Casa-Casi-Sammelpuppen!

Diesen hoffnungslos überteuerten Sammeltrend dürft Ihr nicht verpassen! / © nextpit (KI-generiert)

Wie sich das gehört, haben wir nicht nur das Phänomen "Labubu" besprochen, seziert und entzaubert, indem wir auf die bedenklichen Suchtpotenziale hingewiesen haben, sondern daraus auch eine eigene Geschäftsidee abgeleitet. Fabi und ich überlegen, dass wir mit sagenhaft teuren, künstlich verknappten, billig produzierten und in unzähligen Versionen verfügbaren Plüschpuppen unanständig viel Geld scheffeln wollen.

Ihr seht, wieder einmal wollen wir nur Euer Bestes: Eure Zeit, um die neue Podcast-Folge zu hören – und natürlich Euer Erspartes! ;) Ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge und hoffe, dass Ihr beim Hören nicht hoffnungslos dem Labubu-Wahn verfallt!

Show Notes 161: