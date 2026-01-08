Die CES zählt zu den bedeutendsten Technologiemessen weltweit und zieht jedes Jahr unzählige Besucher nach Las Vegas. Auf der diesjährigen Veranstaltung stellt ein Hersteller eine Lösung vor, die Familien auf einfache Weise näher zusammenbringen soll. Worum es dabei geht, zeigen wir Euch hier.

Der Hersteller Arzopa zeigt auf der Messe einen digitalen Bilderrahmen, mit dem Ihr Erinnerungen mühelos teilen könnt. Fotos und kurze Videos von Feiertagen, Reisen oder den Enkelkindern lassen sich direkt an das Gerät senden und erscheinen automatisch im Zuhause Eurer Eltern oder Großeltern. Technisches Vorwissen ist dafür nicht nötig – genau das macht die Lösung so alltagstauglich. Zusätzlich sorgt ein tragbarer Monitor mit hoher Bildwiederholrate auf der Messe für Aufmerksamkeit.

Warum der digitale Bilderrahmen besonders für ältere Menschen ideal ist

Während der Austausch von Bildern über Messenger für viele selbstverständlich geworden ist, fällt es älteren Generationen oft schwer, auf diese Weise am Alltag ihrer Familie teilzuhaben. Der Hersteller begegnet diesem Problem mit dem Arzopa D14 Digitaler Fotorahmen, der auf der CES 2026 nun gezeigt wird. Bilder vom Weihnachtsabend, dem Sommerurlaub oder vom Jahreswechsel landen direkt im Wohnzimmer Eurer Liebsten – ganz ohne Smartphone oder komplizierte Bedienung.

Gerade für Menschen, die weiter entfernt wohnen oder seltener besucht werden können, schafft der Bilderrahmen eine emotionale Verbindung. Auch kurze Videos mit Ton lassen sich übertragen, sodass Eltern oder Großeltern beispielsweise miterleben können, wie Geschenke der Kleinen ausgepackt werden oder andere besondere Momente entstehen. Eine automatische Bildabfolge sorgt dafür, dass mehrere Aufnahmen nacheinander angezeigt werden. Natürlich eignet sich der Rahmen nicht nur für Senioren, sondern für alle, die Erinnerungen sichtbar im Alltag behalten möchten.

Mit den smarten Bilderrahmen könnt Ihr eure Familie direkt an euren Bildern teilhaben lassen Bildquelle: nextpit

Ein großer Vorteil: Ihr müsst keine Speicherkarten nutzen. Stattdessen übertragt Ihr Inhalte bequem per Smartphone über eine Cloud-Lösung, die ohne zusätzliche monatliche Kosten auskommt.

Hochwertiges Design, einfache Einrichtung und perfekt als Geschenk

Optisch fügt sich der Arzopa D14 Digitaler Fotorahmen dank seines eleganten Metallgehäuses problemlos in Wohn- oder Schlafzimmer ein. Das 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung sorgt dafür, dass Inhalte auch bei eingeschränktem Sehvermögen gut erkennbar bleiben. Die Inbetriebnahme funktioniert unkompliziert: WLAN verbinden, Inhalte vom Smartphone oder Computer senden – fertig. Zusätzlich steht ein interner Speicher mit 32 GB zur Verfügung, sodass Bilder auch ohne aktive Internetverbindung angezeigt werden.

Weitere praktische Extras runden das Gesamtpaket ab: Der Rahmen kann Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen anzeigen, per Touch bedient werden und schaltet sich dank Nachtmodus automatisch ab, um Energie zu sparen. Besonders clever ist der Geschenkmodus: Ihr könnt das Gerät bereits vorab einrichten und mit persönlichen Fotos oder Nachrichten füllen, sodass beim Auspacken sofort Inhalte erscheinen.

Obwohl der Hersteller den Arzopa D14 Digitaler Fotorahmen D14 gerade auf der CES 2026 zeigt, ist er bereits erhältlich. Aktuell liegt der Preis bei Amazon durch einen Rabatt von 32 Prozent bei 149,99 Euro. Du kannst das Gadget aber auch direkt beim Hersteller kaufen!

Digitaler Bilderrahmen Arzopa D14 149,99 € Der Arzopa D14 ist ein digitaler Bilderrahmen, der Fotos und Videos direkt ins Wohnzimmer von Eltern oder Großeltern bringt, ohne dass diese Technikkenntnisse brauchen, und so insbesondere älteren Menschen ermöglicht, am Leben ihrer Liebsten teilzuhaben. Bilder und bis zu zwei Minuten lange Videos lassen sich einfach per Smartphone senden, inklusive automatischer Diashow und integriertem Lautsprecher, ganz ohne SD-Karten oder zusätzliche Kosten für Cloud-Speicher. Zum Angebot!

Etwas günstiger und kleiner ist zudem der brandneue digitale Bilderrahmen Arzopa D10. Mit 10,1-Zoll-Display, Touchscreen und denselben Funktionen ist er eine gute Alternative zum Arzopa D14. Bei Amazon kostet er jetzt 109,99 Euro.

Mobiler Monitor für Arbeit und Gaming unterwegs

Neben dem Bilderrahmen präsentiert Arzopa mit dem Z3FC einen weiteren Hingucker auf der CES. Der tragbare 16,1-Zoll-Monitor eignet sich ideal als Zweitdisplay für Notebook, Konsole oder sogar Smartphone und lässt sich problemlos im Rucksack transportieren. Ob im Café, im Zug oder im Büro – Ihr erweitert Eure Arbeitsfläche flexibel und steigert Eure Produktivität.

Unterwegs streamen, zocken & mehr: Portabler Monitor von Arzopa auf der CES 2026 Bildquelle: nextpit

Auch für Gaming unterwegs ist der Monitor bestens geeignet. Er unterstützt Konsolen wie Nintendo Switch, PlayStation 5 oder Xbox Series X/S und ermöglicht spontane Spielsessions im Großformat – egal, wo Ihr gerade seid.

Technische Ausstattung und Lieferumfang des Bildschirms im Überblick

Der Arzopa Z3FC liefert eine hohe 2,5K-Auflösung und stellt Inhalte dank 180 Hertz besonders flüssig dar. Mit einer Farbraumabdeckung von 107 Prozent sRGB eignet sich der Bildschirm nicht nur für Spiele, sondern auch für kreative Aufgaben wie Bildbearbeitung oder Videoschnitt.

Ihr könnt den Monitor sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen. Ein integrierter Standfuß sorgt für stabilen Halt, während eingebaute Lautsprecher für den passenden Ton sorgen. Zum Lieferumfang gehören außerdem eine Schutzhülle sowie USB-C- und HDMI-Kabel, sodass Ihr sofort loslegen könnt. Auch dieser Monitor ist aktuell bei Amazon um 32 Prozent reduziert und für 149,99 Euro erhältlich. Alternativ könnt Ihr auch direkt beim Hersteller zuschlagen!

Tragbarer Monitor Arzopa Z3FC 149,99 € Der portable 16,1-Zoll-Monitor ist leicht transportierbar und eignet sich als mobiler Zweitbildschirm fürs Arbeiten sowie fürs Gaming mit Notebook, Konsole oder Smartphone. Mit 2,5K-Auflösung, 180 Hz, 107 % sRGB, flexiblem Hoch-/Querformat, integrierten Lautsprechern und umfangreichem Zubehör ist er vielseitig und auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Zum Angebot!