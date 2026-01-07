Um Euch die Navigation durch die Zukunft zu erleichtern, haben wir unsere Favoriten in verschiedene Themenbereiche gruppiert. Die Redaktionsteams sind gemeinsam über die Meile gestreift, um die Nadel im Heuhaufen zu finden. Taucht mit uns ein in die spannendsten Neuheiten der CES 2026!

Las Vegas leuchtet heller als je zuvor. Die Tech-Welt blickt auf die CES 2026! Während die Wüste von Nevada bebt, präsentieren die Branchenriesen und mutigsten Startups in den riesigen Messehallen des Las Vegas Convention Centers ihre Visionen für das kommende Jahr. Von künstlicher Intelligenz, die endlich physisch greifbar wird, über faltbare Display-Revolutionen bis hin zu völlig neuen Mobilitätskonzepten.

Damit Ihr bei diesem Innovations-Feuerwerk nicht den Überblick verliert, haben wir für Euch die Arbeit übernommen. Die Redaktionsteams von nextpit und inside digital sind gemeinsam über die Meile gestreift, haben unzählige Keynotes verfolgt, Prototypen in die Hand genommen und hinter die Kulissen der großen Ankündigungen geblickt. Unsere Mission: Die Nadel im Heuhaufen finden. Denn die „CES Editor’s Choice Awards“ gehen nur an Produkte, die uns durch echten Erfindergeist, bahnbrechendes Design oder eine Technologie beeindruckt haben, die unseren Alltag nachhaltig verändern könnte.

Wir zeichnen mit diesen Awards exklusiv die Highlights aus, die auf der CES 2026 ihre Weltpremiere feiern. Jedes dieser Gadgets hat sich seinen Platz in unserer Liste redaktionell verdient – weil es mutig ist, weil es funktioniert oder weil es uns schlichtweg zum Staunen gebracht hat.

Um Euch die Navigation durch die Zukunft zu erleichtern, haben wir unsere Favoriten in verschiedene Themenbereiche gruppiert. Taucht mit uns ein in die spannendsten Neuheiten der CES 2026!

1. Smart Home

Aiper IrriSense 2: Das IrriSense 2 ist das weltweit erste smarte 4-in-1-Bewässerungssystem für mehrere Zonen. Es analysiert den Bodenbedarf in Echtzeit und sorgt vollautomatisch für die perfekte Wassermenge im smarten Garten.

Jennie Robot Puppy: Der treue KI-Begleiter: Das Robot Puppy lernt durch Berührung und Sprache ständig dazu. Die perfekte, allergikerfreundliche Lösung für ein interaktives und lebendiges Smart Home.

LG CLOiD Haushaltsroboter: Der LG CLOiD Haushaltsroboter erledigt lästige Aufgaben im Handumdrehen. Dank fortschrittlicher KI und Sensortechnik navigiert er sicher durch die Wohnung und macht das vernetzte Zuhause endlich wirklich autonom.

Mammotion Luba 3 AWD: Dieser Mähroboter braucht kein Begrenzungskabel und meistert dank Allradantrieb selbst steile Hänge. Per GPS-Navigation sorgt er vollautomatisch für einen perfekt gepflegten Rasen.

Roborock Saros Rover: Der Saros Rover nutzt eine revolutionäre Rad-Bein-Architektur, um Hindernisse und sogar Treppen autonom zu überwinden. Dank KI-Gimbal-Kamera behaltet ihr dabei jedes Stockwerk Eures Zuhauses kristallklar im Blick.

Samsung Bespoke AI Refrigerator: Dank integrierter Gemini-KI erkennt dieser Kühlschrank Lebensmittel automatisch und schlägt Rezepte vor. Die nahtlose Integration in das Smart Home macht Samsungs Bespoke-Modell zur intelligenten Steuerzentrale für die moderne und vernetzte Küche.

Qualcomm Dragonwing IQ10: Das Gehirn der Zukunft. Dieser Prozessor ermöglicht es humanoiden Robotern, ihre Umgebung in Echtzeit zu verstehen und völlig autonom zu handeln. Ein Meilenstein für KI-Robotik.

Roborock Saros Rover Bildquelle: Roborock

Roborock Saros Rover Bildquelle: Roborock

2. Energie und Nachhaltigkeit

Anker SOLIX E10: Die Anker SOLIX E10 kombiniert enorme Kapazität mit einem tragbaren Design. Egal ob beim Camping oder als Notstromreserve.

Bluetti Pioneer Na: Die Pioneer Na nutzt Natrium-Ionen-Akkus, die selbst bei extremen Temperaturen Höchstleistung bringen. Eine nachhaltige und robuste Powerstation-Alternative, die zeigt, wie moderne Energiespeicher abseits von Lithium aussehen können.

EcoFlow DELTA Pro Ultra X: EcoFlow präsentiert mit der DELTA Pro Ultra X ein modulares Kraftpaket. Das System sichert die gesamte Hausversorgung ab und bietet genug Power, um selbst bei Stromausfällen energieintensive Geräte tagelang mühelos weiterzubetreiben.

EcoFlow OCEAN Pro: Ultimative Energieunabhängigkeit: Das KI-gesteuerte Backup-System optimiert den Stromverbrauch und senkt Kosten um bis zu 40 %. Maximale Sicherheit für die private Stromversorgung bei Netzausfällen.

Jackery Solar Gazebo: Jackery macht den Pavillon zum Kraftwerk. Der Solar Gazebo bietet nicht nur Schatten, sondern produziert über die Dachfläche grünen Strom. Die perfekte Lösung, um Outdoor-Events nachhaltig und völlig autark mit Energie zu versorgen.

Jackery stellt Pavillon Kraftwerk vor. Bildquelle: Jackery

Jackery stellt Pavillon Kraftwerk vor. Bildquelle: Jackery

3. Wearables und Gesundheit

L’Oreal Light Straight + Multi Styler: Der Light Straight nutzt Infrarot-Technologie, um Haare besonders schonend und schnell zu glätten. L’Oreal beweist auf der CES, dass smarte Technik auch im Beauty-Sektor für echte Innovationen sorgt.

Laifen Wave Pro: Effiziente Zahnpflege durch Vibration und Rotation: Smarte Drucksensoren und ein leistungsstarkes Servo-System garantieren maximale Sauberkeit bei gleichzeitig sanfter Schonung von Zähnen und Zahnfleisch.

Pebble Round 2: Schlank, rund, ausdauernd: Mit nur 8,1 mm Gehäusedicke und zwei Wochen Akkulaufzeit feiert der Klassiker ein elegantes Comeback. Ein zeitloses Statement für Smartwatch-Puristen.

ROG XREAL R1 Gaming Glasses: Gaming ohne Monitor: Die ROG XREAL R1 projiziert ein riesiges 171-Zoll-Display direkt vor Eure Augen. Mit flüssigen 240 Hz und Bose-Spatial-Audio wird mobiles Zocken auf dem ROG Ally zum immersiven Next-Gen-Erlebnis.

Withings Body Scan 2: Die Gesundheitsstation fürs Bad: Neben EKG und Körperfettmessung analysiert die Waage nun auch die Nervenaktivität. Präventive Gesundheitsvorsorge war noch nie so einfach und präzise.

4. Smartphones & Computer

4. Smartphones & Computer

Baseus Spacemate RD1 Pro: Die 15-in-1-Dockingstation bietet 4K-Dual-Display und ein integriertes Qi2.2-Ladepad. Das smarte Digital-Display informiert in Echtzeit über den aktuellen Stromverbrauch und die Portbelegung.

Clicks Communicator : Der Clicks Communicator bringt die physische Tastatur zurück aufs Smartphone. Das Case sorgt für präzises Tippen und schafft gleichzeitig mehr Platz auf dem Display.

Honor Magic 8 Pro: Revolutionäre Aufnahmen: Das Honor Magic 8 Pro nutzt einen integrierten KI-Gimbal für butterweiche Videos und setzt neue Maßstäbe in der Smartphone-Fotografie.

Honor Robot Phone: Honor kombiniert Mobiltelefonie mit Robotik. Das Robot Phone folgt seinem Besitzer autonom und agiert als persönlicher Assistent. Ein spannendes Konzept, das zeigt, wie die Verschmelzung von KI und Hardware künftig aussehen könnte.

Motorola Signature: Design trifft High-End-Technik: Motorola kombiniert edle Materialien mit exklusiven Software-Features. Ein Smartphone für Ästheten, die Wert auf erstklassige Haptik und starke Performance legen.

Netgear Nighthawk 5G M7: WiFi 7 für die Hosentasche: Der kompakte 5G-Router löst jedes Hotel-WLAN-Problem. Er bietet stabilen Highspeed-Internetempfang für all Eure Geräte – weltweit und mobil.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus: Laptop-Power neu definiert: Der Chip bietet extreme KI-Leistung und unglaubliche Akkulaufzeiten. Ideal für mobiles Arbeiten ohne Kompromisse bei der Performance oder modernen Konnektivität.

Honor zeigt ihr futuristisches neues Smartphone. Bildquelle: Honor

Honor zeigt ihr futuristisches neues Smartphone. Bildquelle: Honor

5. Entertainment

Lego Smart Bricks: Der neue Smart Brick steckt voller Sensoren, Licht und Sound. Er erkennt, was ihr baut, und reagiert interaktiv auf Bewegungen – so wird aus dem physischen Bausatz ein lebendiges Videospiel.

LG Wallpaper TV: LGs Wallpaper TV verschwindet fast an der Wand. Dank komplett kabelloser Übertragung und dem extrem dünnen Panel setzt er neue Maßstäbe für minimalistisches Design im smarten Wohnzimmer.

Ottocast Cabin Care: CarPlay trifft Überwachungskamera: Ottocast liefert einen Wireless-Adapter mit integrierter Kamera für den Fond. So haben Eltern ihre Kinder oder Haustiere während der Fahrt direkt auf dem Infotainment-Display im Blick.

Samsung 130″ Micro RGB TV: Gigantische Bildgewalt auf 130 Zoll: Die Micro RGB AI Engine Pro liefert perfektes Schwarz und brillante Farben für ein immersives Heimkino-Erlebnis der absoluten Luxusklasse.

Samsung Galaxy Z Tri-Fold: Dreifach gefaltet, unendlich flexibel: Das neue Scharnier-System macht aus dem kompakten Smartphone ein riesiges Tablet. Die Zukunft des Multitaskings passt jetzt in die Hosentasche.

Samsung The Freestyle+: Mobiles Kino mit Köpfchen: Dank „AI OptiScreen" passt der Beamer das Bild automatisch an jede Oberfläche an. Der ideale Begleiter für smarte Heimkino-Abende überall.

Lego stellt ihren neuen Smart Brick vor. Bildquelle: Lego

Lego stellt ihren neuen Smart Brick vor. Bildquelle: Lego