Die Konkurrenz kann einpacken: Roborock greift Einsteiger-Markt an

Saugroboter von Roborock gehören zu den besten, was der Markt bietet. Allerdings haben die Modelle ihren Preis. Nicht ungewöhnlich sind Preise von über 1.000 Euro. Hinzu kommt die Tatsache, dass sie im Vergleich zur Konkurrenz preisstabil sind. Still und heimlich hat der Hersteller nun mehrere Budget-Modelle ins Portfolio aufgenommen. Wir verraten Euch, was der beste günstige Saugroboter mit Absaugstation alles draufhat.

Endlich: Es gibt Budget-Saugroboter von Roborock

Die neue Budget-Reihe, die auf den Namen Q10 hört, wirkt alles andere als billig. Das Spitzenmodell der Reihe, der Q10 S5+ hat viele Gemeinsamkeiten mit teuren Geräten. Im Roboter stecken 10.000 Pa. Das ist fast so viel wie im Vorjahres-Testsieger von Dreame. Roborock verbaut eine speziell konzipierte Seitenbürste, in der sich keine Haare verheddern. Die Hauptbürste wurde ebenfalls so entworfen, dass Ihr auch hier nie Haare entfernen müsst. Wer also Haustiere zuhause hat, hat hier sein Budget-Modell gefunden.

Der Roborock Q10 S5+ kommt auf eine Bauhöhe von 9,9 cm. Im direkten Vergleich mit anderen Saugrobotern ist das zu hoch. Viele Modelle liegen inzwischen unter der 9-cm-Marke. Gewischt wird mit einer vibrierenden Wischplatte. Auf den ersten Blick hat sie viele Ähnlichkeiten mit der Technik des Roborock S8 MaxV Ultra (zum Test).

Es gibt Ähnlichkeiten zur Wischausrüstung des S8 MaxV Ultra / © nextpit

Auf Teppichen wird die Platte um 8 mm angehoben, damit Eure Bodenbeläge nicht befeuchtet werden. Für die Navigation sind LiDAR-Sensoren zuständig. Der Sauger kann mehrere Karten erstellen und verschiedene Etagen Eurer Wohnung speichern. Wie üblich gibt es Unterstützung durch die Roborock-App. Hier nehmt Ihr alle Einstellungen rund um die Reinigung vor.

Abgerundet wird das Ganze durch eine Absaugstation. Die Station misst 21,2 x 17,8 x 25,9 cm. In der Station steckt ein 2,7 Liter großer Staubbeutel. Je nach Nutzungsverhalten muss dieser alle 7 Wochen ausgetauscht werden. Das Waschen der Wischplatte bleibt an Euren Händen kleben. Im Prinzip bietet der Roborock-Saugroboter für einen unverbindlichen Kaufpreis von 439,99 Euro alles, was in dieser Preisklasse zu erwarten ist.