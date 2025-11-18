Wenn Ihr Euch jetzt beeilt, könnt Ihr mehrere sonst kostenpflichtige Pro-Apps kostenlos herunterladen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und kann von den Entwicklern jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden. Sichert Ihr Euch die Apps jedoch rechtzeitig, könnt Ihr sie dauerhaft nutzen.

Der Google Play Store und der Apple App Store sind wie wahre Schatzkisten – prall gefüllt mit Apps aller Art. Manche sind kostenlos, andere wiederum schlagen ordentlich zu Buche. Aber hier kommt der kleine Geheimtipp: Hin und wieder werden einige dieser kostenpflichtigen Apps für kurze Zeit gratis angeboten!

Wir haben uns für Euch durch den App-Dschungel gewühlt und ein paar echte Highlights gefunden, die Ihr jetzt kostenlos abstauben könnt – aber nur für kurze Zeit.

Kostenlose Premium-Apps (Android)

Burning Sky VIP: Habt Ihr das Zeug dazu, in diesem Bullet-Hell-Spiel endlosen Wellen feindlicher Angriffe auszuweichen? Schnelle Reflexe, Muskelgedächtnis und ein scharfes Auge für Details sind entscheidende Faktoren, um Euer Überleben zu sichern, während Ihr die Galaxie vor feindlichen Angriffen schützt. Für diejenigen, die sich gerne mit anderen messen, gibt es sogar eine Rangliste. (4,1 Sterne, 474 Bewertungen)

Empire Warriors – Tower Defense: Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr alle verfügbaren Ressourcen sorgfältig abwägen müssen, um die Feinde in Schach zu halten. Jedes Level hat einen höheren Schwierigkeitsgrad, aber das Gefühl der Belohnung übertrumpft alle Momente, in denen Ihr mit schweißnassen Händen am seidenen Faden hängt. (4,2 Sterne, 129.000 Bewertungen)

Garage Ringtones Pro: Passt die Klingeltöne und Benachrichtigungen Eures Smartphones ganz einfach mit diesem benutzerfreundlichen Tool an, mit dem Ihr Eure Audiodateien mühelos bearbeiten können. Es kann ein Lieblingssong, ein einzigartiger Sprachclip oder ein interessanter Track sein. Hochwertige 320-kb/s-Audioqualität wird unterstützt, um einen klaren Klang zu garantieren. Perfekt für alle, die ihre Handy-Melodien im Handumdrehen ändern möchten… (4,5 Sterne, 481 Bewertungen)

IPTV Smart Player Pro: Manche sagen, dies sei der ultimative Streaming-Begleiter. Was denkt Ihr? Ladet Euch es doch einfach herunter und findet es heraus! Beachtet, dass diese App nur Inhalte anzeigt und ausführt, die Benutzer hinzufügen. Ihr seid danach nicht mehr auf herkömmliches Fernsehen angewiesen sind, um Euch zu unterhalten. (4,0 Sterne, 3,95k Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Nova Metronome: Was gibt es Besseres, als wenn ein Musiklehrer eine App entwickelt, die nicht nur praktisch, sondern auch einfach zu bedienen ist? Sie verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ist beim Üben kinderleicht zu bedienen. Sowohl professionelle Musiker als auch Anfänger werden das elegante Design dieser App zu schätzen wissen, die sich mit großen Schaltflächen leicht einstellen lässt. (5,0 Sterne, 18 Bewertungen)

Lyrica – Drunken Moon: Ein Spiel, das sowohl Liedtexte als auch Musik kombiniert? Die Musikbegeisterten unter uns werden diesen Titel zweifellos lieben, bei dem Musiknoten und klassische Gedichte zusammenkommen, um den Spielern die Schönheit der chinesischen Kalligraphie und Gedichte näherzubringen. Ihr müsst lediglich auf den Text tippen, der dem Rhythmus entspricht. (4,2 Sterne, 23 Bewertungen)

Defter Notes: Notizen zu machen ist mehr als nur sie auf Papier zu schreiben, auf einem Tablet zu notieren oder in Euer Smartphone einzutippen. Einige von Euch können Informationen viel besser behalten und verarbeiten, wenn sie innovative Notiztechniken wie Skizzieren, Zeichnen und Verknüpfen anwenden. Und genau hier kommt Defter Notes ins Spiel. (4,5 Sterne, 56 Bewertungen)

Mage Mania: Wo Drachen sind, findet man auch große Schätze. Da dies der Fall ist, wagt Ihr Euch in tiefe Verliese, in denen Drachen schlafen, und deren Reichtümer dir gehören. Natürlich haben alle anderen die gleiche Idee, weshalb Ihr auch über ein Arsenal an Zaubersprüchen verfügt, die Ihr auf Eure Feinde anwenden könnt. (4,2 Sterne, 97 Bewertungen)

Alle hier gelisteten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos. Leider verraten die Entwickler:innen selten, wie lange solche Aktionen laufen. Wenn Euch also etwas gefällt – lieber sofort zuschlagen!

Bevor Ihr aber blind auf Download tippt, schaut kurz in die App-Beschreibung: Manchmal verstecken sich dort Bedingungen oder Einschränkungen. Auch kostenlose Apps kommen selten ganz ohne Werbung oder optionale In-App-Käufe aus – und ja, manchmal betrifft das sogar ursprünglich kostenpflichtige Apps. Besonders wichtig ist das, wenn Kinder die App nutzen sollen.