Dieser lustige 18+ Action-Racer ist nur eine Woche lang kostenlos!

Jede Woche könnt Ihr Geld bei Videospielen sparen, indem Ihr Euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit ihr kein tolles Angebot verpasst. Wenn Euch das Spiel der Woche nicht zusagt, schadet es nicht, es auszulassen. Diese Woche könnt Ihr 112 Operator und Road Redemption herunterladen.

Wenn Ihr App- und Spielefans seid, könnt ihr auch unsere Serien Kostenlose Apps der Woche und Top 5 Apps verfolgen. Also, ohne Umschweife, lasst uns sehen, was es heute im Epic Games Store gibt.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

112 Operator

Wenn Euch der Name dieses Spiels verwirrt, liegt das wahrscheinlich daran, dass Ihr gewohnt seid, den Notruf zu wählen, wenn Ihr dringend Hilfe braucht. Jenseits des großen Teichs ist die 112 jedoch in vielen Ländern die Standard-Notrufnummer. In diesem Spiel schlüpft Ihr in die Rolle der Telefonistin, die diese Notrufe entgegennimmt. Sorge dafür, dass die Hilfe schnell ankommt und Eure Stadt die nötige Unterstützung erhält.

Das Spiel bietet ein deutlich größeres Stadtgebiet als sein Vorgänger, was zu einem noch spannenderen Gameplay führt. Das Spiel ist gerade erst im Epic Games Store veröffentlicht worden. Wenn das aktuelle Angebot ausläuft, werden die Kosten bei etwa 22 € liegen. Diese Woche könnt Ihr das Spiel kostenlos herunterladen.

Ladet 112 Operator aus dem Epic Games Store herunter.

In diesem Spiel übernehmt Ihr die Kontrolle über den Rettungsdienst in einer Stadt Eurer Wahl. / © Steam

Road Redemption

Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie Mario Kart aussehen würde, wenn es für Erwachsene gemacht wäre? Nun, dieses Spiel ist vielleicht nicht die Antwort darauf, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. In Road Redemption führt Ihr eine berüchtigte Motorradgang auf eine epische Reise. Während Ihr durch das Land rast und fahrt, liefert Ihr Euch brutale Kämpfe und nervenaufreibende Rennen. Verdient Geld, indem Ihr gewinnt, Geschäfte ausraubt oder Euren Gegnern einfach den Kopf mit einem Schläger einschlagt.

Bitte beachtet, dass dieses Spiel nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet ist. Wenn Ihr noch minderjährig seid, solltet Ihr dieses Spiel lieber auslassen. Alle anderen können rund 20 Euro sparen, wenn sie das Spiel diese Woche kostenlos herunterladen.

Ladet Redemption aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ist schnell, blutig und diese Woche kostenlos. / © Steam

Ein kleiner Ausblick auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Hidden Folks

Seid Ihr ein Fan von handgezeichneten Erlebnissen mit viel Liebe zum Detail? Dann ist Hidden Folks genau das Spiel, nach dem Ihr sucht! In diesem unglaublich süßen Indie-Spiel gibt es 32 handgezeichnete Bereiche, die Ihr erkunden könnt. In diesen Gebieten müsst Ihr über 300 Ziele finden, die Euch Hinweise geben, wie ihr im Spiel weiterkommt.

Mit über 2000 selbst erstellten Soundeffekten und mehr als 500 einzigartigen Interaktionen ist es kein Wunder, dass dieses versteckte Juwel von einem Spiel überwältigend positive Kritiken auf Steam erhalten hat. Das Spiel ist noch nicht im Epic Games Store erhältlich, aber es kostet derzeit etwa 15 Euro auf Steam.

Ladet Hidden Folks aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses bezaubernde Spiel ist ein Werk der Liebe. / © Steam

Völlig zuverlässiger Lieferservice

Schräge Koop-Spiele mit ungewöhnlicher Physik haben in letzter Zeit auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen an Beliebtheit gewonnen. Es scheint, als würde jeder sie spielen und sich dem Hype anschließen. Totally Reliable Delivery Service ist ein solches Spiel und die perfekte Gelegenheit für Euch und Eure Freunde, wenn es nächste Woche kostenlos erscheint. Das Spiel kostet derzeit etwa 15 Euro.

In diesem Spiel ist es Euer Ziel, immer schwierigere Lieferungen in einer Welt voller Hindernisse auszuführen. Dabei stehen Euch eine Reihe seltsamer Werkzeuge zur Verfügung, die Euch je nach Situation helfen oder Euch behindern. Schließt Euch mit Euren Freunden im lokalen oder Online-Mehrspielermodus zusammen, um maximalen Spaß zu haben, oder spiele alleine, um an Eurer Technik zu feilen.

Ladet Völlig zuverlässiger Lieferservice aus dem Epic Games Store herunter.