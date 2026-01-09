Saugroboter gibt es viele. Wirklich intelligente nur wenige. Und genau hier will Narwal mit dem neuen Flow 2 ansetzen. Nicht mit lauter Marketing-Floskeln. Sondern mit einem Mix aus Design, KI und spürbar mehr Leistung im Alltag.

Der Flow 2 von Narwal soll nicht einfach nur sauber machen. Er soll verstehen, was er tut. Narwal spricht von der nächsten Evolutionsstufe der Flow-Serie. Klingt groß. Ist es auch. Denn was hier unter der Haube steckt, geht deutlich über das hinaus, was man bisher von Haushaltsrobotern kennt.

Mehr KI, weniger Rätselraten im Alltag

Herzstück des Flow 2 ist das neue NarMind™ Pro Autonomous System. Dahinter steckt eine KI-Plattform, die deutlich tiefer blickt als bisher. Zwei 1080p-RGB-Kameras mit extrem weitem Sichtfeld erfassen die Umgebung. Die neue OmniVision-AI wertet diese Daten in Echtzeit aus. Räume, Möbel, Objekte und sogar Bodenarten werden nicht nur erkannt, sondern richtig eingeordnet.

Narwal Flow 2 Bildquelle: Narwal

Das Ergebnis ist eine Navigation, die fast schon menschlich wirkt. Der Roboter weicht Hindernissen millimetergenau aus. Er unterscheidet Kabel von Spielzeug. Und reagiert entsprechend. Feuchter Fleck auf dem Boden? Der Flow 2 passt sein Reinigungsverhalten automatisch an. Mehr Wasser. Mehr Nachdruck. Oder ein zusätzlicher Durchgang. Alles ohne Eingriff per App.

Spannend sind auch die neuen Szenarien-Modi. Ob Haustiere, Babys oder unterschiedliche Bodenbereiche – der Flow 2 lernt, was in welchem Bereich wichtig ist. Und verhält sich genauso, wie man es im Alltag erwartet. Still. Vorsichtig. Oder besonders gründlich.

Leistung, die man sieht, und kaum Wartungsaufwand

Auch bei der reinen Reinigungsleistung legt Narwal nach. Das FlowWash™-System arbeitet nun mit bis zu 60 Grad heißem Wasser. Der konstante Anpressdruck von 12 N bleibt. Das sorgt für spürbar bessere Ergebnisse bei eingetrocknetem Schmutz. Dazu kommen bis zu 30.000 Pascal-Saugleistung. Teppiche werden gezielt intensiver gereinigt. Haare landen dank Tangle-Free-System dort, wo sie hingehören. Und nicht in der Bürste.

Narwal Flow 2 Bildquelle: Narwal

Die Basisstation übernimmt fast den kompletten Wartungsaufwand. Mopps werden mit bis zu 100 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend automatisch getrocknet. Der Schmutzfilter ist zudem waschbar. Und der große Akku sorgt dafür, dass auch weitläufige Wohnungen ohne Ladepause gereinigt werden.

Optisch bleibt Narwal seiner Linie treu. Frostglas. Klare Formen. Dezente Ambientebeleuchtung. Alles wirkt aufgeräumt. Und durchdacht. Selbst die Wassertanks lassen sich einfacher entnehmen. Kleine Details. Großer Unterschied im Alltag.