Vielleicht kennt Ihr das Problem: Im Rucksack ist Kabelsalat, weil Ihr für Handy, Laptop und Co. verschiedene Ladegeräte und Kabel benötigt. Die Lösung ist dieses neue Gadget, das Euer iPhone und weitere Geräte superschnell und ohne Überhitzung auflädt.

Auf dem Weg ins Büro, in die Uni oder auf Dienstreise dürfen das Notebook oder Tablet und natürlich das Smartphone nicht fehlen. Da all die Geräte auch aufgeladen werden wollen, müssen die passenden Ladegeräte mit in die Tasche. Und gerade Notebook-Ladegeräte können teils ziemlich sperrig sein. Wie genial wäre es also, wenn Ihr all Eure Technik mit nur einem kompakten Ladegerät sicher, schnell und ohne Überhitzung laden könntet? Der neue Baseus PicoGo AE21 Fast Charger* bietet genau das.

Verhindert Kabelsalat, langes Warten und Überhitzung

Vielleicht habt Ihr Euch vor kurzem ein iPhone 17 gekauft oder Ihr nutzt ein anderes Smartphone und sucht noch nach der besten Lösung, Euer Gerät aufzuladen. Baseus hat mit dem PicoGo AE21 jetzt ein Schnellladegerät auf den Markt gebracht, das für einen aufgeräumten Rucksack sorgt. Hier sind nämlich drei Anschlüsse vorhanden, mit denen Ihr all Eure Geräte auf einmal aufladen könnt. Zwei USB-C- und ein USB-A-Slot sorgen dafür, dass für jedes Notebook oder Smartphone der passende Anschluss vorhanden ist. Die USB-C-Slots unterstützen dabei Schnellladen bis zu 100 Watt, sodass sich selbst ein MacBook Pro und andere leistungsstarke Notebooks damit laden lassen.

Baseus PicoGo AE21 - so sieht das Schnellladegerät aus / © Baseus

Das Ladegerät ist übrigens vom TÜV Rheinland zertifiziert – all Eure Geräte lassen sich somit nicht nur schnell, sondern auch sicher aufladen. Wenn Eure Geräte vollgeladen sind, reduziert das Ladegerät außerdem die Leistung entsprechend, um Schäden an Euren Geräten zu verhindern. Ein Display am Ladegerät zeigt Euch zudem jederzeit die Ausgangsleistung und den aktuellen Betriebsstatus an. Im Launch-Angebot kostet das clevere Ladegerät jetzt 39,99 statt 59,99 Euro (gültig bis 30.11.).

Günstige Alternative und coole Wireless-Powerbank

Reichen Euch hingegen zwei USB-C-Anschlüsse und 45 Watt aus, kann sich auch ein Blick auf den PicoGo AN13 Fast Charger* für Euch lohnen. Das Modell kostet aktuell nur 20,79 Euro.

Baseus Mini MagSafe Powerbank / © Baseus

Baseus bringt zusätzlich noch eine neue magnetische und federleichte Powerbank* auf den Markt, die Euer iPhone unterwegs kabellos auflädt. Sie unterstützt Qi2 und kann Euer iPhone mit bis zu 15 Watt laden. Mit 5000 mAh Kapazität und einem zusätzlichen USB-C-Port lässt sich gleichzeitig ebenfalls noch ein zweites Gerät damit laden. Cool ist: Ein eingebauter Klappständer hilft dabei, die Powerbank aufzustellen und das iPhone aufrecht hinzustellen. So habt Ihr auf dem Schreibtisch auch gleich eine praktische iPhone-Halterung.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Baseus. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.