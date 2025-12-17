Die Nutzung von Social Media kann unterhaltsam sein. Gleichzeitig sorgen TikTok, Instagram und Co. aber auch für Stress, Vergleichsdruck und permanente Ablenkung. Gerade für Kinder kann das schnell zur Belastung werden. Genau hier setzt ein neues Kinderhandy an und geht einen klaren Schritt zurück.

Dass Kinder früh mit Digitalisierung in Berührung kommen sollten, steht außer Frage. Der richtige Umgang mit Technik fördert das Verständnis und kann später enorm hilfreich sein. Ein eigenes Handy kann dabei ein sinnvoller erster Schritt sein. Aber: Es muss nicht gleich ein vollwertiges Smartphone mit App-Store, Social Media und endlosem Internetzugang sein. Und genau an dieser Stelle kommt das XploraOne ins Spiel. Das Gerät versteht sich als ideales Einsteigerhandy für Kinder zwischen 9 und 11 Jahren – ganz ohne Social-Media-Druck. Statt Smartphone setzt Xplora auf ein neues Konzept: ein sogenanntes „Startphone“.

XploraOne: Ein Kinderhandy ohne Social-Media-Druck

Konkret heißt das für Euch: Mit dem XploraOne können Kinder telefonieren sowie Nachrichten senden und empfangen. Soziale Netzwerke, App-Stores und endlose Internet-Sessions sind ausgeschlossen. Damit bleibt der Fokus auf dem, was wirklich wichtig ist.

Zusätzlich bringt das Handy einige praktische Extras mit:

integrierte Kamera, um Erlebnisse festzuhalten

Taschenlampe für unterwegs

spielerische Funktionen zur Beschäftigung

Für Euch als Eltern besonders wichtig: Ihr könnt festlegen, welche Kontakte freigeschaltet sind. Nur mit diesen kann kommuniziert werden. Außerdem ist ein GPS-Tracker integriert, der im Alltag zusätzliche Sicherheit bietet.

Das XploraOne ist ein typisches Einsteiger-Handy – ganz ohne viel Schnickschnack. Bildquelle: Xplora

Mehr echte Kindheit, weniger Bildschirm

Der Hersteller betont selbst, dass das XploraOne daran erinnern soll, dass Kindheit überwiegend offline stattfinden sollte. Das Handy wurde bewusst so entwickelt, dass es nicht permanent in der Hand liegt, sondern eher für bestimmte Situationen genutzt wird.

Im Mittelpunkt stehen:

echte Gespräche

Sicherheit im Alltag

ein wenig Spiel, aber ohne Reizüberflutung

Ganz bewusst stellt Xplora die Frage, ob Kinder wirklich immer früher Smartphones mit vollem Internet- und App-Zugang brauchen. Das XploraOne soll dabei helfen, einfach etwas länger Kind zu bleiben.

Preis, Marktstart und Tarif

Erhältlich ist das XploraOne ab dem 12. Januar 2026. Der einmalige Kaufpreis liegt bei 149 Euro. Passend dazu bietet der Hersteller direkt einen eigenen Mobilfunktarif an: Xplora Connect ab 9,99 Euro pro Monat.

Der Tarif ist speziell auf ein Kinderhandy zugeschnitten und folgt dem gleichen Sicherheitsprinzip wie die bekannten Xplora Kinder-Smartwatches. Auch hier geht es um einen geschützten Einstieg in die digitale Welt und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bildschirmzeit und Bewegung.

Technische Basis: XploraOne basiert auf dem HMD Touch 4G

Offizielle technische Details hält Xplora zu dem neuen Kinder-Handy noch zurück. Das Design legt jedoch nahe, dass das HMD Touch 4G als Basis dient. Dazu gehören voraussichtlich:

LTE-Unterstützung

3,2 Zoll Touchscreen mit 320 × 240 Pixeln

2-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz (auch als Taschenlampe nutzbar)

1.950 mAh Akku mit bis zu 30 Stunden Laufzeit

128 MB interner Speicher, erweiterbar per MicroSD-Karte auf bis zu 32 GB

Fazit: Ein sinnvolles Kinderhandy für den Einstieg

Wenn Ihr auf der Suche nach einem Kinderhandy ohne Social Media, ohne App-Stress und ohne permanente Ablenkung seid, könnte das XploraOne genau das Richtige sein. Es verbindet Sicherheit, einfache Kommunikation und einen bewussten Umgang mit Technik – und das genau im richtigen Alter.